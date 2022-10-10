https://uz.sputniknews.ru/20221010/davlat-bobonov-stal-chempionom-mira-po-dzyudo-29010150.html
Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо
В финальном поединке узбекистанец одолел спортсмена из Италии Кристиана Парлати
2022-10-10T20:13+0500
2022-10-10T20:13+0500
2022-10-10T20:13+0500
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Узбекистанец Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Давлат Бобонов выступал в весовой категории до 90 кг. В финальном поединке он одолел победителя молодежного Чемпионата мира, итальянца Кристиана Парлати.Напомним, Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Ташкенте 6 октября. В состязаниях принимают участие около 600 спортсменов из 84 стран мира. Состязания проходят в 14 весовых категориях: по семь среди женщин и мужчин. В соревнованиях разыгрываются не только медали, но и рейтинговые очки для Олимпиады в Париже в 2024 году. Спортсмены, занявшие первое место, получат 2 тыс. рейтинговых очков с денежным призом в размере 23 тыс. евро. А тысяча баллов из этих очков пойдет в копилку парижской Олимпиады.Читайте также: Футболисты из Узбекистана завоевали бронзу на ЧМ по футболу
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узбекистан дзюдо чемпионат мира победитель весовая категория до 90 кг давлат бобонов
узбекистан дзюдо чемпионат мира победитель весовая категория до 90 кг давлат бобонов
Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо
В финальном поединке узбекистанец одолел спортсмена из Италии Кристиана Парлати
ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik.
Узбекистанец Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Давлат Бобонов выступал в весовой категории до 90 кг. В финальном поединке он одолел победителя молодежного Чемпионата мира, итальянца Кристиана Парлати.
Напомним, Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Ташкенте 6 октября. В состязаниях принимают участие около 600 спортсменов из 84 стран мира. Состязания проходят в 14 весовых категориях: по семь среди женщин и мужчин. В соревнованиях разыгрываются не только медали, но и рейтинговые очки для Олимпиады в Париже в 2024 году. Спортсмены, занявшие первое место, получат 2 тыс. рейтинговых очков с денежным призом в размере 23 тыс. евро. А тысяча баллов из этих очков пойдет в копилку парижской Олимпиады.