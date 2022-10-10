Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20221010/davlat-bobonov-stal-chempionom-mira-po-dzyudo-29010150.html
Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо
Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо
В финальном поединке узбекистанец одолел спортсмена из Италии Кристиана Парлати
2022-10-10T20:13+0500
2022-10-10T20:13+0500
спорт
дзюдо
чемпионат
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0a/29007757_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_cf26320a30a8edf2edb67cd84cae5156.jpg
ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Узбекистанец Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Давлат Бобонов выступал в весовой категории до 90 кг. В финальном поединке он одолел победителя молодежного Чемпионата мира, итальянца Кристиана Парлати.Напомним, Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Ташкенте 6 октября. В состязаниях принимают участие около 600 спортсменов из 84 стран мира. Состязания проходят в 14 весовых категориях: по семь среди женщин и мужчин. В соревнованиях разыгрываются не только медали, но и рейтинговые очки для Олимпиады в Париже в 2024 году. Спортсмены, занявшие первое место, получат 2 тыс. рейтинговых очков с денежным призом в размере 23 тыс. евро. А тысяча баллов из этих очков пойдет в копилку парижской Олимпиады.Читайте также: Футболисты из Узбекистана завоевали бронзу на ЧМ по футболу
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0a/29007757_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_c0bff055cc0d24986c71d267a51ba74a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан дзюдо чемпионат мира победитель весовая категория до 90 кг давлат бобонов
узбекистан дзюдо чемпионат мира победитель весовая категория до 90 кг давлат бобонов

Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо

20:13 10.10.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаДавлат Бобонов - чемпион мира по дзюдо в весовой категории до 90 кг
Давлат Бобонов - чемпион мира по дзюдо в весовой категории до 90 кг - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
В финальном поединке узбекистанец одолел спортсмена из Италии Кристиана Парлати
ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Узбекистанец Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Давлат Бобонов выступал в весовой категории до 90 кг. В финальном поединке он одолел победителя молодежного Чемпионата мира, итальянца Кристиана Парлати.
Напомним, Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Ташкенте 6 октября. В состязаниях принимают участие около 600 спортсменов из 84 стран мира. Состязания проходят в 14 весовых категориях: по семь среди женщин и мужчин. В соревнованиях разыгрываются не только медали, но и рейтинговые очки для Олимпиады в Париже в 2024 году. Спортсмены, занявшие первое место, получат 2 тыс. рейтинговых очков с денежным призом в размере 23 тыс. евро. А тысяча баллов из этих очков пойдет в копилку парижской Олимпиады.
Читайте также: Футболисты из Узбекистана завоевали бронзу на ЧМ по футболу
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0