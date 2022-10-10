https://uz.sputniknews.ru/20221010/davlat-bobonov-stal-chempionom-mira-po-dzyudo-29010150.html

Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо

Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо

В финальном поединке узбекистанец одолел спортсмена из Италии Кристиана Парлати

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ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Узбекистанец Давлат Бобонов стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.Давлат Бобонов выступал в весовой категории до 90 кг. В финальном поединке он одолел победителя молодежного Чемпионата мира, итальянца Кристиана Парлати.Напомним, Чемпионат мира по дзюдо стартовал в Ташкенте 6 октября. В состязаниях принимают участие около 600 спортсменов из 84 стран мира. Состязания проходят в 14 весовых категориях: по семь среди женщин и мужчин. В соревнованиях разыгрываются не только медали, но и рейтинговые очки для Олимпиады в Париже в 2024 году. Спортсмены, занявшие первое место, получат 2 тыс. рейтинговых очков с денежным призом в размере 23 тыс. евро. А тысяча баллов из этих очков пойдет в копилку парижской Олимпиады.Читайте также: Футболисты из Узбекистана завоевали бронзу на ЧМ по футболу

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