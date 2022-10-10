https://uz.sputniknews.ru/20221010/futbolisty-iz-uzbekistana-zavoevali-bronzu-na-chm-po-futbolu-28986723.html
Футболисты из Узбекистана завоевали бронзу на ЧМ по футболу
Футболисты из Узбекистана завоевали бронзу на ЧМ по футболу
Это седьмая медаль национальной команды в истории турнира.
2022-10-10T12:05+0500
2022-10-10T12:05+0500
2022-10-10T12:05+0500
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла третье место на Кубке мира по футболу среди ампутантов. В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле девятого октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.Об этом сообщили в футбольной ассоциации республики.Голы за национальную команду забили Кудрат Худойкулов (14') и Азиз Абдурахмонов (17', 48', 49'), оформивший хет-трик.Узбекистан вышел на первом месте из группы Е, одолев команды Польши (3:1), Испании (3:0) и проиграв Танзании (0:2). В 1/8 финала национальная сборная победила Колумбию (4:1), в четвертьфинале — Италию (5:1), но в полуфинале уступила будущему чемпиону Кубка — Турции (0:1).Всего в истории Кубка мира национальная команда завоевала семь медалей: три золотые (2007, 2010, 2012), одну серебряную (1998) и три бронзовые (1991, 2002, 2022) медали.Сборная возвратится в Узбекистан 10 октября в 19:00.Читайте также:В Денау и Ургенче создадут спортивные школы дзюдо
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ампутанты из узбекистана завоевали бронзу на чм по футболу спорт новости заявления какое место заняла сборная какую медаль с кем играли из какой страны
ампутанты из узбекистана завоевали бронзу на чм по футболу спорт новости заявления какое место заняла сборная какую медаль с кем играли из какой страны
Футболисты из Узбекистана завоевали бронзу на ЧМ по футболу
Это седьмая медаль национальной команды людей с ограниченными возможностями в истории турнира.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана заняла третье место на Кубке мира по футболу среди ампутантов. В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле девятого октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.
Об этом сообщили в футбольной ассоциации
республики.
Голы за национальную команду забили Кудрат Худойкулов (14') и Азиз Абдурахмонов (17', 48', 49'), оформивший хет-трик.
Узбекистан вышел на первом месте из группы Е, одолев команды Польши (3:1), Испании (3:0) и проиграв Танзании (0:2).
В 1/8 финала национальная сборная победила Колумбию (4:1), в четвертьфинале — Италию (5:1), но в полуфинале уступила будущему чемпиону Кубка — Турции (0:1).
Всего в истории Кубка мира национальная команда завоевала семь медалей: три золотые (2007, 2010, 2012), одну серебряную (1998) и три бронзовые (1991, 2002, 2022) медали.
Сборная возвратится в Узбекистан 10 октября в 19:00.