https://uz.sputniknews.ru/20221010/goschinovniki-rabotayuschie-s-obrascheniyami-grajdan-proydut-obuchenie-29008582.html

Госчиновники, работающие с обращениями граждан, пройдут обучение

Госчиновники, работающие с обращениями граждан, пройдут обучение

Одна из целей повышения квалификации сотрудников госорганов, работающих с обращениями – обучение навыкам системного контроля и мониторинга. 10.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-10T19:15+0500

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общество

госорганы

повышение квалификации

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ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Сотрудники государственных органов и организаций, работающие с обращениями граждан и юридических лиц, пройдут повышение квалификации.Соответствующее постановление приняло правительство Узбекистана.Одна из целей повышения квалификации - обучение сотрудников навыкам системного контроля и мониторинга ситуации в сфере работы с обращениями.Сотрудники должны будут проходить обучение по работе с необходимыми приложениями не реже 1 раза в 3 года. Курс повышения квалификации включает в себя 12 часов занятий.Расходы, связанные с обучением сотрудников, несет организация, направившая их на обучение. При этом, сотрудники смогут проходить обучение в образовательном учреждении, на рабочем месте или дистанционно.Курсы повышения квалификации завершаются сдачей пробного экзамена по темам (модулям), определенным согласно учебному плану.Читайте также: Плату за повторное подключение света и газа могут отменить

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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госорганы, повышение квалификации