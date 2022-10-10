https://uz.sputniknews.ru/20221010/goschinovniki-rabotayuschie-s-obrascheniyami-grajdan-proydut-obuchenie-29008582.html
Госчиновники, работающие с обращениями граждан, пройдут обучение
Госчиновники, работающие с обращениями граждан, пройдут обучение
Одна из целей повышения квалификации сотрудников госорганов, работающих с обращениями – обучение навыкам системного контроля и мониторинга. 10.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-10T19:15+0500
2022-10-10T19:15+0500
2022-10-10T19:15+0500
общество
госорганы
повышение квалификации
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ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Сотрудники государственных органов и организаций, работающие с обращениями граждан и юридических лиц, пройдут повышение квалификации.Соответствующее постановление приняло правительство Узбекистана.Одна из целей повышения квалификации - обучение сотрудников навыкам системного контроля и мониторинга ситуации в сфере работы с обращениями.Сотрудники должны будут проходить обучение по работе с необходимыми приложениями не реже 1 раза в 3 года. Курс повышения квалификации включает в себя 12 часов занятий.Расходы, связанные с обучением сотрудников, несет организация, направившая их на обучение. При этом, сотрудники смогут проходить обучение в образовательном учреждении, на рабочем месте или дистанционно.Курсы повышения квалификации завершаются сдачей пробного экзамена по темам (модулям), определенным согласно учебному плану.Читайте также: Плату за повторное подключение света и газа могут отменить
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MIA „Rosiya Segodnya“
госорганы, повышение квалификации
госорганы, повышение квалификации
Госчиновники, работающие с обращениями граждан, пройдут обучение
Одна из целей повышения квалификации сотрудников госорганов, работающих с обращениями – обучение навыкам системного контроля и мониторинга.
ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Сотрудники государственных органов и организаций, работающие с обращениями граждан и юридических лиц, пройдут повышение квалификации.
Соответствующее постановление приняло правительство Узбекистана.
Одна из целей повышения квалификации - обучение сотрудников навыкам системного контроля и мониторинга ситуации в сфере работы с обращениями.
Сотрудники должны будут проходить обучение по работе с необходимыми приложениями не реже 1 раза в 3 года. Курс повышения квалификации включает в себя 12 часов занятий.
Расходы, связанные с обучением сотрудников, несет организация, направившая их на обучение. При этом, сотрудники смогут проходить обучение в образовательном учреждении, на рабочем месте или дистанционно.
Курсы повышения квалификации завершаются сдачей пробного экзамена по темам (модулям), определенным согласно учебному плану.