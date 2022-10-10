https://uz.sputniknews.ru/20221010/platu-za-povtornoe-podklyuchenie-sveta-i-gaza-mogut-otmenit-28979542.html
Плату за повторное подключение света и газа могут отменить
Плату за повторное подключение света и газа могут отменить
Минюст и Антимонопольный комитет предлагают отменить плату за повторное подключение абонентов, ранее отключенных от электро- и газоснабжения.
2022-10-10T07:59+0500
2022-10-10T07:59+0500
2022-10-10T07:59+0500
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газоснабжение
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. В Узбекистане могут отменить плату за повторное подключение абонентов, ранее отключенных от сетей электро- и газоснабжения. Министерство юстиции разработало соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на общественное обсуждение.Согласно документу, Минюст совместно с Антимонопольным комитетом предлагают отменить установленную законодательством плату за повторное подключение ранее отключенных от электро- и газоснабжения абонентов.Пресс-секретарь Минюста Севара Оринбоева сообщила Sputnik, что за повторное подключение ранее отключенных бытовых потребителей от сетей электро- и газоснабжения взимается плата в 2-кратном размере базовой расчетной величины (БРВ) - 600 000 сумов.С юридических лиц будет взиматься комиссия в 10-кратном размере БРВ (3 млн сумов) и эти средства будут перечислять на счет переподключившей их организации.Также проект постановления предусматривает выплату компенсации в размере 20% от общей стоимости работ за каждый день просрочки в случае несвоевременного подключения юридических и физических лиц к электросетям.Выплата компенсации не дает энергоснабжающей организации права не доводить до конца работы по присоединению абонентов к электросети.Кроме того, региональные электроснабжающие организации теперь будут обязаны:Кроме того, проект решения предусматривает разработку законопроекта, предусматривающего административную ответственность энергоснабжающих организаций за нарушение порядка ограничения и прекращения подачи электроэнергии и природного газа в течение двух месяцев.Читайте также: В Узбекистане запустят единственную в СНГ подстанцию 500/110 кВ
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плата за повторное подключение к электрическим газовым сетям могут отменить проект постановления правительства министерство юстиции антимонопольный комитет
плата за повторное подключение к электрическим газовым сетям могут отменить проект постановления правительства министерство юстиции антимонопольный комитет
Плату за повторное подключение света и газа могут отменить
Минюст и Антимонопольный комитет предлагают отменить плату за повторное подключение абонентов, ранее отключенных от электро- и газоснабжения.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik
. В Узбекистане могут отменить плату за повторное подключение абонентов, ранее отключенных от сетей электро- и газоснабжения. Министерство юстиции разработало соответствующий проект постановления правительства и вынесло его на общественное обсуждение
.
Согласно документу, Минюст совместно с Антимонопольным комитетом предлагают отменить установленную законодательством плату за повторное подключение ранее отключенных от электро- и газоснабжения абонентов.
Пресс-секретарь Минюста Севара Оринбоева сообщила Sputnik, что за повторное подключение ранее отключенных бытовых потребителей от сетей электро- и газоснабжения взимается плата в 2-кратном размере базовой расчетной величины (БРВ) - 600 000 сумов.
С юридических лиц будет взиматься комиссия в 10-кратном размере БРВ (3 млн сумов) и эти средства будут перечислять на счет переподключившей их организации.
"Учитывая, что услуги по присоединению и переподключению к электрическим и газовым сетям регулируются административными регламентами и данные вопросы относятся к договорно-правовым отношениям, предлагается исключить данную норму", — говорит Севара Оринбоева.
Также проект постановления предусматривает выплату компенсации в размере 20% от общей стоимости работ за каждый день просрочки в случае несвоевременного подключения юридических и физических лиц к электросетям.
Выплата компенсации не дает энергоснабжающей организации права не доводить до конца работы по присоединению абонентов к электросети.
Кроме того, региональные электроснабжающие организации теперь будут обязаны:
безвозмездно предоставлять потребителю информацию о потребленном в течение года количестве газа и электроэнергии и произведенных платежах (по месяцам) до 1 февраля каждого года;
не разглашать личную информацию потребителей третьим лицам;
создать единый "call-центр", работающий круглосуточно.
Кроме того, проект решения предусматривает разработку законопроекта, предусматривающего административную ответственность энергоснабжающих организаций за нарушение порядка ограничения и прекращения подачи электроэнергии и природного газа в течение двух месяцев.