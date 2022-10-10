https://uz.sputniknews.ru/20221010/minnixanov-prinyal-uchastie-v-otkrytii-filiala-kazanskogo-federalnogo-universiteta-28994577.html

Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского Федерального Университета

Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского Федерального Университета

Церемония открытия филиала КФУ прошла в Джизаке. 10.10.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия филиала Казанского (Приволжского) Федерального Университета (КФУ) в Джизаке. Также на открытии филиала КФУ присутствовал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что это первый зарубежный филиал КФУ. Проект реализован при поддержке руководства Узбекистана. Предоставлены помещения, проведен ремонт, прорабатывается вопрос по закупке оборудования. Исходя из потребностей был сформирован перечень направлений, по которым будет осуществляться подготовка специалистов. В частности, это такие флагманские специальности, как:Так, открытие филиала КФУ в Узбекистане создаст широкие возможности для еще большей интеграции научно-образовательных процессов и разработок татарстанских специалистов. Кроме того, первый зарубежный филиал позволит КФУ принимать студентов теперь не только в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, но и в Джизаке. Это способствует увеличению количества мест в общежитиях и снижению нагрузки на действующий аудиторный фонд университета.Учебный процесс в новом филиале начнётся 31 октября. На первом курсе будут обучаться 300 студентов, на втором - 59.Напомним: в данное время в Казанском Федеральном университете обучается 10 тыс. иностранных студентов, 25% из которых - студенты из Республики Узбекистан.

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