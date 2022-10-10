https://uz.sputniknews.ru/20221010/minnixanov-prinyal-uchastie-v-otkrytii-filiala-kazanskogo-federalnogo-universiteta-28994577.html
Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского Федерального Университета
Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского Федерального Университета
Церемония открытия филиала КФУ прошла в Джизаке. 10.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-10T13:02+0500
2022-10-10T13:02+0500
2022-10-10T13:12+0500
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия филиала Казанского (Приволжского) Федерального Университета (КФУ) в Джизаке. Также на открытии филиала КФУ присутствовал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Известно, что это первый зарубежный филиал КФУ. Проект реализован при поддержке руководства Узбекистана. Предоставлены помещения, проведен ремонт, прорабатывается вопрос по закупке оборудования. Исходя из потребностей был сформирован перечень направлений, по которым будет осуществляться подготовка специалистов. В частности, это такие флагманские специальности, как:Так, открытие филиала КФУ в Узбекистане создаст широкие возможности для еще большей интеграции научно-образовательных процессов и разработок татарстанских специалистов. Кроме того, первый зарубежный филиал позволит КФУ принимать студентов теперь не только в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, но и в Джизаке. Это способствует увеличению количества мест в общежитиях и снижению нагрузки на действующий аудиторный фонд университета.Учебный процесс в новом филиале начнётся 31 октября. На первом курсе будут обучаться 300 студентов, на втором - 59.Напомним: в данное время в Казанском Федеральном университете обучается 10 тыс. иностранных студентов, 25% из которых - студенты из Республики Узбекистан.
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рустам минниханов, филиал, открытие, джизак
рустам минниханов, филиал, открытие, джизак
Минниханов принял участие в открытии филиала Казанского Федерального Университета
13:02 10.10.2022 (обновлено: 13:12 10.10.2022)
Церемония открытия филиала КФУ прошла в Джизаке.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия филиала Казанского (Приволжского) Федерального Университета (КФУ) в Джизаке. Также на открытии филиала КФУ присутствовал министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Известно, что это первый зарубежный филиал КФУ. Проект реализован при поддержке руководства Узбекистана. Предоставлены помещения, проведен ремонт, прорабатывается вопрос по закупке оборудования. Исходя из потребностей был сформирован перечень направлений, по которым будет осуществляться подготовка специалистов. В частности, это такие флагманские специальности, как:
информационные системы и технологии;
фармация в области биомедицины;
"Символично, что филиал открывается именно в Республике Узбекистан. Нас связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которое в последние годы стабильно укрепляется", - отметил Минниханов во время церемонии.
Так, открытие филиала КФУ в Узбекистане создаст широкие возможности для еще большей интеграции научно-образовательных процессов и разработок татарстанских специалистов.
Кроме того, первый зарубежный филиал позволит КФУ принимать студентов теперь не только в Казани, Набережных Челнах и Елабуге, но и в Джизаке. Это способствует увеличению количества мест в общежитиях и снижению нагрузки на действующий аудиторный фонд университета.
"Благодаря этому филиалу у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны, в замечательных условиях и по различным направлениям подготовки", - подчеркнул глава Татарстана.
Учебный процесс в новом филиале начнётся 31 октября. На первом курсе будут обучаться 300 студентов, на втором - 59.
Напомним: в данное время в Казанском Федеральном университете обучается 10 тыс. иностранных студентов, 25% из которых - студенты из Республики Узбекистан.