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Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан
Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. 10.10.2022, Sputnik Узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Свой рабочий визит он начал со встречи с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым."Взаимоторговые отношения удалось поднять на новый уровень. Свидетельством этого является высокий статус , который сегодня занимает Россия в качестве ключевого торгово-экономического партнера и главного инвестора экономики Узбекистана", - заявил Салиев.
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Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан
11:01 10.10.2022 (обновлено: 11:07 10.10.2022)
Дополняется
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Свой рабочий визит он начал со встречи с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым.
"Взаимоторговые отношения удалось поднять на новый уровень. Свидетельством этого является высокий статус , который сегодня занимает Россия в качестве ключевого торгово-экономического партнера и главного инвестора экономики Узбекистана", - заявил Салиев.