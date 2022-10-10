https://uz.sputniknews.ru/20221010/rustam-minnixanov-pribyl-v-uzbekistan-28987836.html

Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан

Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik. 10.10.2022, Sputnik Узбекистан

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политика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Свой рабочий визит он начал со встречи с хокимом Джизакской области Эргашем Салиевым."Взаимоторговые отношения удалось поднять на новый уровень. Свидетельством этого является высокий статус , который сегодня занимает Россия в качестве ключевого торгово-экономического партнера и главного инвестора экономики Узбекистана", - заявил Салиев.

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