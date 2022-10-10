https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-antarktide-nashli-dnk-vozrastom-25-mln-let-29010813.html
В Антарктиде нашли ДНК возрастом 2,5 млн лет
В Антарктиде нашли ДНК возрастом 2,5 млн лет
Исследование остатков органических веществ в отложениях поможет спрогнозировать реакцию экосистем на изменения климата, считают ученые.
2022-10-10T22:00+0500
2022-10-10T22:00+0500
2022-10-10T22:12+0500
это интересно
антарктида
ученые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1204/04/12040487_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_989050088be94b378912ea8b54d5fcdc.jpg
Международная группа исследователей из Университета Тасмании обнаружила ДНК возрастом 2,5 млн лет в глубоководных отложениях в море Скоша к северу от Антактиды, сообщает портал "Новая наука".ДНК обнаружена в образцах осадочных пород, собранных на глубине 178 метров под дном океана во время экспедиции Международной программы океанических открытий.До сих пор самой древней из обнаруженных ДНК осадочных пород относится к периоду 650 тыс. лет назад. Она была получена из субарктических отложений вечной мерзлоты.Глубокие полярные морские среды являются идеальным местом для поиска осадочных ДНК, поскольку там очень низкие температуры и нет кислорода и ультрафиолета, разрушающих хрупкие органические соединения.Ученым удалось идентифицировать ДНК. Как сообщают исследователи, это остатки генетического года морских эукариот возрастом не менее миллиона лет и водорослей возрастом около 540 тыс. лет. По мнению исследователей, возраст двух образцов может достигать 2,5 млн лет.Благодаря таким исследованиям ученые пытаются понять, как изменялся климат в древности и как экосистемы реагировали на перемены в окружающей среде.Читайте также: В Китае впервые клонировали арктического волка
антарктида
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1204/04/12040487_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b82e378f2429f7325851bcadad9c388d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
антарктида ученые днк возрастом 2,5 млн лет море скоша
антарктида ученые днк возрастом 2,5 млн лет море скоша
В Антарктиде нашли ДНК возрастом 2,5 млн лет
22:00 10.10.2022 (обновлено: 22:12 10.10.2022)
Исследование остатков органических веществ в отложениях поможет спрогнозировать реакцию экосистем на изменения климата, считают ученые.
Международная группа исследователей из Университета Тасмании обнаружила ДНК возрастом 2,5 млн лет в глубоководных отложениях в море Скоша к северу от Антактиды, сообщает портал "Новая наука
".
ДНК обнаружена в образцах осадочных пород, собранных на глубине 178 метров под дном океана во время экспедиции Международной программы океанических открытий.
До сих пор самой древней из обнаруженных ДНК осадочных пород относится к периоду 650 тыс. лет назад. Она была получена из субарктических отложений вечной мерзлоты.
Глубокие полярные морские среды являются идеальным местом для поиска осадочных ДНК, поскольку там очень низкие температуры и нет кислорода и ультрафиолета, разрушающих хрупкие органические соединения.
Ученым удалось идентифицировать ДНК. Как сообщают исследователи, это остатки генетического года морских эукариот возрастом не менее миллиона лет и водорослей возрастом около 540 тыс. лет. По мнению исследователей, возраст двух образцов может достигать 2,5 млн лет.
Благодаря таким исследованиям ученые пытаются понять, как изменялся климат в древности и как экосистемы реагировали на перемены в окружающей среде.
"Понимание того, как организмы в Южном океане реагируют на изменчивость климата, в том числе во время прошлых климатических изменений, поэтому имеет решающее значение для прогнозирования того, как будет развиваться морская экосистема Антарктики в ближайшем будущем", — объясняют исследователи в журнале Nature Communications.