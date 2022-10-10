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В Антарктиде нашли ДНК возрастом 2,5 млн лет

В Антарктиде нашли ДНК возрастом 2,5 млн лет

Исследование остатков органических веществ в отложениях поможет спрогнозировать реакцию экосистем на изменения климата, считают ученые.

2022-10-10T22:00+0500

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антарктида

ученые

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Международная группа исследователей из Университета Тасмании обнаружила ДНК возрастом 2,5 млн лет в глубоководных отложениях в море Скоша к северу от Антактиды, сообщает портал "Новая наука".ДНК обнаружена в образцах осадочных пород, собранных на глубине 178 метров под дном океана во время экспедиции Международной программы океанических открытий.До сих пор самой древней из обнаруженных ДНК осадочных пород относится к периоду 650 тыс. лет назад. Она была получена из субарктических отложений вечной мерзлоты.Глубокие полярные морские среды являются идеальным местом для поиска осадочных ДНК, поскольку там очень низкие температуры и нет кислорода и ультрафиолета, разрушающих хрупкие органические соединения.Ученым удалось идентифицировать ДНК. Как сообщают исследователи, это остатки генетического года морских эукариот возрастом не менее миллиона лет и водорослей возрастом около 540 тыс. лет. По мнению исследователей, возраст двух образцов может достигать 2,5 млн лет.Благодаря таким исследованиям ученые пытаются понять, как изменялся климат в древности и как экосистемы реагировали на перемены в окружающей среде.Читайте также: В Китае впервые клонировали арктического волка

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