https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-moldove-predupredili-o-voyne-s-sobstvennym-narodom-iz-za-sanktsiy-protiv-rossii-28983624.html

В Молдове предупредили о войне с собственным народом из-за санкций против России

В Молдове предупредили о войне с собственным народом из-за санкций против России

Оппозиция проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября.

2022-10-10T11:33+0500

2022-10-10T11:33+0500

2022-10-10T11:33+0500

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Если Молдова присоединится к санкциям против России, это будет означать объявление войны собственному народу, сообщил в интервью РИА Новости оппозиционный политик Илан Шор."Присоединение молдавских властей к санкциям против правительства (России - Прим. ред.) — это то же самое, что объявить войну собственному народу. Я допускаю, что такую глупость нынешние молдавские власти совершат, но это будет равносильно объявлению войны собственным людям", — подчеркнул Шор.Политик сейчас находится за пределами Молдовы, та как на родине ему грозит тюремное заключение. Когда к власти пришла партия "Действие и солидарность" Шора лишили парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.После начала военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Официально Молдова к полному пакету рестрикций не присоединилась, но президент страны Майя Санду до этого отмечала, что Кишинев поддерживает ограничения Запада в финансово-банковской сфере. За полное присоединение к антироссийским санкциям выступает лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер парламента Игорь Гросу.Оппозиция в республике проводит бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение митингующих вызывают беспрецедентное подорожание энергоносителей и продуктов питания, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5%). Они обвиняют правительство в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.Вместе с тем различные опросы демонстрируют, что около 60% жителей страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года, до следующих парламентских выборов. Около 70% населения республике недовольны политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.Читайте также:Премьер Венгрии призвал изменить "ошибочную" санкционную политику

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