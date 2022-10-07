https://uz.sputniknews.ru/20221007/premer-vengrii-prizval-izmenit-oshibochnuyu-sanktsionnuyu-politiku-28899533.html

Премьер Венгрии призвал изменить "ошибочную" санкционную политику

Премьер Венгрии призвал изменить "ошибочную" санкционную политику

Орбан: Европа "истекает кровью" из-за санкций в отношении России.

2022-10-07T16:02+0500

2022-10-07T16:02+0500

2022-10-07T16:18+0500

в мире

виктор орбан

венгрия

санкции

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал государства Евросоюза пересмотреть ошибочную политику, так как Европа, по его мнению, "медленно истекает кровью" из-за антироссийских санкций, передает РИА Новости."Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" - написал он в соцсетях.В видеообращении, сделанном в ходе неформального саммита ЕС, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество."Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, и в последние дни нам также удалось добиться того, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако санкции до небес подняли цены на энергоносители, это также затрагивает Венгрию, цены почти невозможно оплатить", - сообщил премьер.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием глав государств Евросоюза и не входящих в него европейских стран. На саммит приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и ограничение цен на нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.Читайте также:ВСУ расстреляли 16 мирных граждан в Херсонской области

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