https://uz.sputniknews.ru/20221007/premer-vengrii-prizval-izmenit-oshibochnuyu-sanktsionnuyu-politiku-28899533.html
Премьер Венгрии призвал изменить "ошибочную" санкционную политику
Премьер Венгрии призвал изменить "ошибочную" санкционную политику
Орбан: Европа "истекает кровью" из-за санкций в отношении России.
2022-10-07T16:02+0500
2022-10-07T16:02+0500
2022-10-07T16:18+0500
в мире
виктор орбан
венгрия
санкции
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал государства Евросоюза пересмотреть ошибочную политику, так как Европа, по его мнению, "медленно истекает кровью" из-за антироссийских санкций, передает РИА Новости."Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" - написал он в соцсетях.В видеообращении, сделанном в ходе неформального саммита ЕС, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество."Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, и в последние дни нам также удалось добиться того, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако санкции до небес подняли цены на энергоносители, это также затрагивает Венгрию, цены почти невозможно оплатить", - сообщил премьер.Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием глав государств Евросоюза и не входящих в него европейских стран. На саммит приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и ограничение цен на нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.Читайте также:ВСУ расстреляли 16 мирных граждан в Херсонской области
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премьер венгрии призвал изменить ошибочную санкционную политику виктор орбан россия европа запад украина новости заявления
премьер венгрии призвал изменить ошибочную санкционную политику виктор орбан россия европа запад украина новости заявления
Премьер Венгрии призвал изменить "ошибочную" санкционную политику
16:02 07.10.2022 (обновлено: 16:18 07.10.2022)
Премьер Венгрии Орбан заявил, что Европа "истекает кровью" из-за санкций в отношении России.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал государства Евросоюза пересмотреть ошибочную политику, так как Европа, по его мнению, "медленно истекает кровью" из-за антироссийских санкций, передает РИА Новости
.
"Санкции не оправдали возложенных на них надежд... Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Понятно, что ошибочную санкционную политику Брюсселя надо менять!" - написал он в соцсетях.
В видеообращении, сделанном в ходе неформального саммита ЕС, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.
"Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, и в последние дни нам также удалось добиться того, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако санкции до небес подняли цены на энергоносители, это также затрагивает Венгрию, цены почти невозможно оплатить", - сообщил премьер.
Первое заседание лидеров Европейского политического сообщества проходит в четверг в Праге с участием глав государств Евросоюза и не входящих в него европейских стран. На саммит приглашены лидеры 27 государств-членов ЕС, стран Западных Балкан, Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, Армении и Азербайджана. Главными темами встречи станут ситуация на Украине, энергетический кризис и экономика.
Венгерский премьер постоянно критикует ЕС за антироссийскую политику. Он отмечал, что против России действуют тысячи санкций, но они не пошатнули Москву, тогда как Европа потеряла уже четыре правительства и находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. Кроме того, считает Орбан, страны Евросоюза упустили шанс на посредничество в конфликте на Украине, поскольку не смогли обеспечить выполнение Минских соглашений.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже восемь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и ограничение цен на нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.