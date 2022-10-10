https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-sluchae-prodoljeniya-teraktov-posleduet-jestkiy-otvet---putin-29000364.html
В случае продолжения терактов последует жесткий ответ - Путин
В случае продолжения терактов последует жесткий ответ - Путин
О главных заявлениях президента России читайте в нашем материале.
2022-10-10T15:36+0500
2022-10-10T15:36+0500
2022-10-10T15:46+0500
россия
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.По словам Путина, взрыв на Крымском мосту - это теракт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.Российский президент подчеркнул, что оставлять без ответы преступления подобного рода уже просто невозможно."Сегодня утром по предложению Минобороны и генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики военного управления и связи Украины", - сказал он. Глава страны отметил, что в случае продолжения попыток проведения терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровням угроз создаваемых Российской Федерации. "Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", - заявил Путин.Он добавил, что Украина уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать "Турецкий поток." Президент России также отметил, что киевский режим своими действиями поставил себя на один уровень с террористами.
россия
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в случае продолжения терактов последует жесткий ответ путин главные заявления владимира путина новости ключевые крымский мост взрыв в киеве реакция
в случае продолжения терактов последует жесткий ответ путин главные заявления владимира путина новости ключевые крымский мост взрыв в киеве реакция
В случае продолжения терактов последует жесткий ответ - Путин
15:36 10.10.2022 (обновлено: 15:46 10.10.2022)
О главных заявлениях президента России читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ.
По словам Путина, взрыв
на Крымском мосту - это теракт, направленный на разрушение гражданской инфраструктуры.
Российский президент подчеркнул, что оставлять без ответы преступления подобного рода уже просто невозможно.
"Сегодня утром по предложению Минобороны и генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного морского и наземного базирования по объектам энергетики военного управления и связи Украины", - сказал он.
Глава страны отметил, что в случае продолжения попыток проведения терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровням угроз создаваемых Российской Федерации.
"Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", - заявил Путин.
Он добавил, что Украина уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать "Турецкий поток."
Президент России также отметил, что киевский режим своими действиями поставил себя на один уровень с террористами.