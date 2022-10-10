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https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-uzbekistane-proydet-vsemirnaya-konferentsiya-po-kreativnoy-ekonomike-29009678.html
В Узбекистане пройдет всемирная конференция по креативной экономике
В Узбекистане пройдет всемирная конференция по креативной экономике
Этот форум важен для международного сотрудничества и подчеркивает важность творчества как средства для устойчивого развития, считает Саида Мирзиёева.
2022-10-10T19:44+0500
2022-10-10T19:44+0500
общество
саида мирзиёева
экономика
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ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. В Узбекистане в 2024 году пройдет Всемирная конференция по креативной экономике. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Зампредседателя Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева.Право проведения следующей конференции официально перешло к Узбекистану 7 октября во время IIIВсемирной конференции про креативной экономике, проходившей на Бали.На подобных мероприятиях участники обсуждают вопросы укрепления национальных экономик за счет творческого сектора. Участниками креативной экономики являются не только деятели культуры – поэты, художники, музыканты, но и создатели обучающего, творческого и развлекательного контента: журналисты, блогеры, авторы видеоигр и представители других творческих специальностей.Читайте также: В Ферганской области выращивают редкий сорт граната - подробности
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форум по креативной экономике всемирная конференция творческие профессии деятели культуры создатели развлекательного образовательного контента
форум по креативной экономике всемирная конференция творческие профессии деятели культуры создатели развлекательного образовательного контента

В Узбекистане пройдет всемирная конференция по креативной экономике

19:44 10.10.2022
© Саида Мирзиёева, Телеграм Женский форум ШОС
Женский форум ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Саида Мирзиёева, Телеграм
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Этот форум важен для международного сотрудничества и подчеркивает важность творчества как средства для устойчивого развития, считает Саида Мирзиёева.
ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. В Узбекистане в 2024 году пройдет Всемирная конференция по креативной экономике. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Зампредседателя Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева.
"Этот форум имеет большое значение для содействия международному сотрудничеству в области креативной экономики и подчёркивает важность творчества как средства для инклюзивного и устойчивого развития", - написала она в своем сообщении.
Право проведения следующей конференции официально перешло к Узбекистану 7 октября во время IIIВсемирной конференции про креативной экономике, проходившей на Бали.
На подобных мероприятиях участники обсуждают вопросы укрепления национальных экономик за счет творческого сектора. Участниками креативной экономики являются не только деятели культуры – поэты, художники, музыканты, но и создатели обучающего, творческого и развлекательного контента: журналисты, блогеры, авторы видеоигр и представители других творческих специальностей.
Читайте также: В Ферганской области выращивают редкий сорт граната - подробности
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