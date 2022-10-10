https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-ferganskoy-oblasti-vyraschivayut-redkiy-sort-granata---podrobnosti-28993483.html

В Ферганской области выращивают редкий сорт граната - подробности

В Ферганской области выращивают редкий сорт граната - подробности

В государственный реестр сельскохозяйственных культур включены пять местных сортов граната.

2022-10-10T15:02+0500

2022-10-10T15:02+0500

2022-10-10T15:02+0500

общество

гранат

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В Кувинском районе Ферганской области занимаются локализацией и селекцией редкого бескосточкового сорта граната. Об этом заявили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства."Гранат без косточек отличается от других сортов своим вкусом. Бессемянный сорт граната относится к поколению, адаптированному к почвенно-климатическим условиям Узбекистана. Каждый куст в настоящее время дает урожай до 50-100 килограммов", - рассказали в ведомстве.В этом году на полях фермерских хозяйств ухаживают за более чем за десятью тыс. саженцами граната без косточек для создания новых гранатовых рощ.В Кувинском районе выращивают более 30 сортов граната. Создан гранатовый кластер "Quva anori agrofirmasi" общей площадью 409 га с присоединенными к нему 56 фермерскими хозяйствами.Всего в республике насчитывается 15,5 тыс. га гранатовых садов, из них 12,3 тыс. га приходится на долю фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий и 3,2 тыс. га – дехканских хозяйств и приусадебных участков.В 2021 году во всех категориях хозяйств вырастили 81,9 тыс. тонн гранатов, в 2022 году определены прогнозные показатели по получению 109,1 тыс. тонн урожая (45,8 тыс. тонн в фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях).В государственный реестр сельскохозяйственных культур включены пять местных сортов граната, рекомендованных к выращиванию на территории Узбекистана, в частности, "Ачик-дона", "Десертный", "Казаке-анар", "Туя тиш" и "Кизил улучшенный", добавили в министерстве.Читайте также:Мининвестиций рассказало о самых приоритетных отраслях экономики Узбекистана для вложений

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в ферганской области выращивают редкий сорт граната подробности в кувинском районе ферганской области занимаются локализацией и селекцией редкого бескосточкового сорта граната сельское хозяйство новости заявления