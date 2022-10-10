https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-uzbekistane-snimayut-razvivayuschiy-multfilm--29010460.html

В Узбекистане снимают развивающий мультфильм

В Узбекистане снимают развивающий мультфильм

Цель анимационного сериала "Кичик билагонлар" ("Маленькие знатоки") – привить юным зрителям интерес к чтению и к современным профессиям.

2022-10-10T21:14+0500

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культура

мультфильм

режиссер

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ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Узбекистанские аниматоры снимают развивающий мультсериал "Кичик билагонлар" ("Маленькие знатоки").Анимационный сериал рассказывает о приключениях любознательного Олимжона и его друзей Бахадира, Фархада, Мухлисы и Мадины. Через увлекательный сюжет авторы сериала стремятся привить юным зрителям интерес к чтению и современным профессиям."Цель мультфильма – пробудить интерес к профессиям. Во-первых, к чтению, во-вторых, к робототехнике, в третьих – к IT-технологиям, компьютерной графике", - рассказывает художественный руководитель анимационного проекта Голибжон Саногулов в интервью корреспонденту Sputnik.Создает мультфильм студия "Белая линия" по заказу Агентства кинематографии.В творческий коллектив вошли 15 профессионалов и энтузиастов своего дела. Автором сценария и художником анимационной картины выступил Шухрат Асанов, режиссер – Жасурбек Ботаев.Читайте также: Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина — видео

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анимационный фильм мультфильм студия "белая линия" агентство кинематографии развивающий маленькие знатоки "кичик билагонлар"