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https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-uzbekistane-snimayut-razvivayuschiy-multfilm--29010460.html
В Узбекистане снимают развивающий мультфильм
В Узбекистане снимают развивающий мультфильм
Цель анимационного сериала "Кичик билагонлар" ("Маленькие знатоки") – привить юным зрителям интерес к чтению и к современным профессиям.
2022-10-10T21:14+0500
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культура
мультфильм
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ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Узбекистанские аниматоры снимают развивающий мультсериал "Кичик билагонлар" ("Маленькие знатоки").Анимационный сериал рассказывает о приключениях любознательного Олимжона и его друзей Бахадира, Фархада, Мухлисы и Мадины. Через увлекательный сюжет авторы сериала стремятся привить юным зрителям интерес к чтению и современным профессиям."Цель мультфильма – пробудить интерес к профессиям. Во-первых, к чтению, во-вторых, к робототехнике, в третьих – к IT-технологиям, компьютерной графике", - рассказывает художественный руководитель анимационного проекта Голибжон Саногулов в интервью корреспонденту Sputnik.Создает мультфильм студия "Белая линия" по заказу Агентства кинематографии.В творческий коллектив вошли 15 профессионалов и энтузиастов своего дела. Автором сценария и художником анимационной картины выступил Шухрат Асанов, режиссер – Жасурбек Ботаев.Читайте также: Бекмамбетов представил проект анимации про Ходжу Насреддина — видео
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анимационный фильм мультфильм студия "белая линия" агентство кинематографии развивающий маленькие знатоки "кичик билагонлар"
анимационный фильм мультфильм студия "белая линия" агентство кинематографии развивающий маленькие знатоки "кичик билагонлар"

В Узбекистане снимают развивающий мультфильм

21:14 10.10.2022 (обновлено: 21:35 10.10.2022)
© Агентство кинематографии УзбекистанаМультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
Мультфильм Маленькие знатоки (“Кичик билағонлар”) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
© Агентство кинематографии Узбекистана
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Цель анимационного сериала "Кичик билагонлар" ("Маленькие знатоки") – привить юным зрителям интерес к чтению и к современным профессиям.
ТАШКЕНТ, 10 окт – Sputnik. Узбекистанские аниматоры снимают развивающий мультсериал "Кичик билагонлар" ("Маленькие знатоки").
© Агентство кинематографии УзбекистанаМультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
Мультфильм Маленькие знатоки (“Кичик билағонлар”) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
Мультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
© Агентство кинематографии Узбекистана
Анимационный сериал рассказывает о приключениях любознательного Олимжона и его друзей Бахадира, Фархада, Мухлисы и Мадины. Через увлекательный сюжет авторы сериала стремятся привить юным зрителям интерес к чтению и современным профессиям.
© Агентство кинематографии УзбекистанаМультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
Мультфильм Маленькие знатоки (“Кичик билағонлар”) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
Мультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
© Агентство кинематографии Узбекистана
"Цель мультфильма – пробудить интерес к профессиям. Во-первых, к чтению, во-вторых, к робототехнике, в третьих – к IT-технологиям, компьютерной графике", - рассказывает художественный руководитель анимационного проекта Голибжон Саногулов в интервью корреспонденту Sputnik.
© Агентство кинематографии УзбекистанаМультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
Мультфильм Маленькие знатоки (“Кичик билағонлар”) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
Мультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
© Агентство кинематографии Узбекистана
Создает мультфильм студия "Белая линия" по заказу Агентства кинематографии.
"Создать мультфильм непросто. В нашей команде только квалифицированные специалисты. Дела идут полным ходом.", — рассказал Саногулов.
© Агентство кинематографии УзбекистанаМультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
Мультфильм Маленькие знатоки (“Кичик билағонлар”) - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.10.2022
Мультфильм "Маленькие знатоки" (“Кичик билағонлар”)
© Агентство кинематографии Узбекистана
В творческий коллектив вошли 15 профессионалов и энтузиастов своего дела. Автором сценария и художником анимационной картины выступил Шухрат Асанов, режиссер – Жасурбек Ботаев.
"Мы надеемся, что первую часть мультфильма примут хорошо. Сейчас мы работаем над второй частью, готов сценарий к третьей части. Планируем премьеру на конец следующего года", — рассказал художественный руководитель проекта.
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