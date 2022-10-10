https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-uzbekistane-usilitsya-oxrana-obektov-materialnogo-kulturnogo-naslediya-29001591.html

В Узбекистане усилится охрана объектов материального культурного наследия

В Узбекистане усилится охрана объектов материального культурного наследия

Невозвращение вывезенных культурных ценностей Узбекистана и иностранных государств в установленный срок наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

2022-10-10T17:41+0500

2022-10-10T17:41+0500

2022-10-10T17:41+0500

общество

культура

узбекистан

культурное наследие

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура разработала законопроект, которым вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Узбекистана. Документ находится на общественном обсуждении до 21 октября."В последние годы произошел ряд случаев, связанных с хищением предметов и коллекций, представляющих культурно-историческую и археологическую ценность, путем подлога и незаконного перемещения их через таможенную границу. Это свидетельствует об отсутствии специальной нормы и необходимости определения мер уголовной ответственности за данный вид преступления",- говорится в проекте.В частности, статья 169 УК дополняется следующими пунктами:В Узбекистане создан электронный портал, на котором размещаются данные объектов культурного наследия. Кроме того, проводится работа по выявлению культурных ценностей, хранящихся за рубежом, связанных с историей и культурой страны.Читайте также:В Душанбе нашли древнейшую рукопись об Амире Темуре

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