https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-uzbekistane-usilitsya-oxrana-obektov-materialnogo-kulturnogo-naslediya-29001591.html
В Узбекистане усилится охрана объектов материального культурного наследия
В Узбекистане усилится охрана объектов материального культурного наследия
Невозвращение вывезенных культурных ценностей Узбекистана и иностранных государств в установленный срок наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
2022-10-10T17:41+0500
2022-10-10T17:41+0500
2022-10-10T17:41+0500
общество
культура
узбекистан
культурное наследие
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура разработала законопроект, которым вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Узбекистана. Документ находится на общественном обсуждении до 21 октября."В последние годы произошел ряд случаев, связанных с хищением предметов и коллекций, представляющих культурно-историческую и археологическую ценность, путем подлога и незаконного перемещения их через таможенную границу. Это свидетельствует об отсутствии специальной нормы и необходимости определения мер уголовной ответственности за данный вид преступления",- говорится в проекте.В частности, статья 169 УК дополняется следующими пунктами:В Узбекистане создан электронный портал, на котором размещаются данные объектов культурного наследия. Кроме того, проводится работа по выявлению культурных ценностей, хранящихся за рубежом, связанных с историей и культурой страны.Читайте также:В Душанбе нашли древнейшую рукопись об Амире Темуре
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в узбекистане усилится охрана объектов материального культурного наследия вывезенных культурных ценностей узбекистана и иностранных государств на какой срок могут посадить новости закон законодательство ценности картины
в узбекистане усилится охрана объектов материального культурного наследия вывезенных культурных ценностей узбекистана и иностранных государств на какой срок могут посадить новости закон законодательство ценности картины
В Узбекистане усилится охрана объектов материального культурного наследия
Невозвращение вывезенных культурных ценностей Узбекистана и иностранных государств в установленный срок наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Генеральная прокуратура разработала законопроект
, которым вносятся изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Узбекистана. Документ находится на общественном обсуждении до 21 октября.
"В последние годы произошел ряд случаев, связанных с хищением предметов и коллекций, представляющих культурно-историческую и археологическую ценность, путем подлога и незаконного перемещения их через таможенную границу. Это свидетельствует об отсутствии специальной нормы и необходимости определения мер уголовной ответственности за данный вид преступления",- говорится в проекте.
В частности, статья 169 УК дополняется следующими пунктами:
кража культурных ценностей или мошенничества наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Если преступление совершили рецидивисты или группа лиц путем хищения, растраты или злоупотребления служебным положением, то срок увеличивается – от 10 до 15 лет;
в случае, если правонарушение повлекло тяжкие последствия – устанавливается наказание лишением свободы на срок от 15 до 20 лет;
невозвращение вывезенных культурных ценностей Узбекистана и иностранных государств в установленный срок наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
незаконный провоз материальных культурных ценностей через таможенную границу Узбекистана (путем уклонения либо сокрытия от таможенного контроля, либо с использованием поддельных документов), наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет.
В Узбекистане создан электронный портал, на котором размещаются данные объектов культурного наследия. Кроме того, проводится работа по выявлению культурных ценностей, хранящихся за рубежом, связанных с историей и культурой страны.