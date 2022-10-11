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Али Хамраев пообщался с узбекистанскими зрителями — видео
Али Хамраев пообщался с узбекистанскими зрителями — видео
В галерее изобразительного искусства прошла творческая встреча с режиссером.
2022-10-11T08:07+0500
2022-10-11T08:07+0500
культура
режиссер
встреча
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с узбекистанским режиссером Али Хамраевым, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках встречи состоялся показ документального фильма "Али Хамраев. Полет продолжается...". Фильм рассказывает о жизни режиссера и содержит интервью Хамраева журналисту Борису Бабаеву и кадры из его картин.После показа фильма прошла творческая встреча с Али Хамраевым и автором фильма Борисом Бабаевым. Звезды рассказали о фильме и ответили на вопросы зрителей.Читайте также: В Узбекистане снимают развивающий мультфильм
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али хамраев режиссер творческая встреча фильм "али хамраев. полет продолжается..." борис бабаев
али хамраев режиссер творческая встреча фильм "али хамраев. полет продолжается..." борис бабаев

Али Хамраев пообщался с узбекистанскими зрителями — видео

08:07 11.10.2022
© SputnikТворческая встреча с Али Хамраевым
Творческая встреча с Али Хамраевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© Sputnik
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В галерее изобразительного искусства прошла творческая встреча с режиссером.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с узбекистанским режиссером Али Хамраевым, сообщает корреспондент Sputnik.
В рамках встречи состоялся показ документального фильма "Али Хамраев. Полет продолжается...". Фильм рассказывает о жизни режиссера и содержит интервью Хамраева журналисту Борису Бабаеву и кадры из его картин.
После показа фильма прошла творческая встреча с Али Хамраевым и автором фильма Борисом Бабаевым. Звезды рассказали о фильме и ответили на вопросы зрителей.
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