https://uz.sputniknews.ru/20221011/ali-xamraev-poobschalsya-s-uzbekistanskimi-zritelyami--video-29014458.html

Али Хамраев пообщался с узбекистанскими зрителями — видео

Али Хамраев пообщался с узбекистанскими зрителями — видео

В галерее изобразительного искусства прошла творческая встреча с режиссером.

2022-10-11T08:07+0500

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культура

режиссер

встреча

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча с узбекистанским режиссером Али Хамраевым, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках встречи состоялся показ документального фильма "Али Хамраев. Полет продолжается...". Фильм рассказывает о жизни режиссера и содержит интервью Хамраева журналисту Борису Бабаеву и кадры из его картин.После показа фильма прошла творческая встреча с Али Хамраевым и автором фильма Борисом Бабаевым. Звезды рассказали о фильме и ответили на вопросы зрителей.Читайте также: В Узбекистане снимают развивающий мультфильм

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али хамраев режиссер творческая встреча фильм "али хамраев. полет продолжается..." борис бабаев