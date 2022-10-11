https://uz.sputniknews.ru/20221011/chislo-predpriyatiy-s-rossiyskim-kapitalom-v-uzbekistane-vnov-rastet-29021148.html
Число предприятий с российским капиталом в Узбекистане вновь растет
Число предприятий с российским капиталом в Узбекистане вновь растет
Россия сохраняет лидерство по числу предприятий с полным или частичным участием в республике.
2022-10-11T11:45+0500
2022-10-11T11:45+0500
2022-10-11T11:45+0500
экономика
предприятия
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узбекистан
инвестиции
статистика
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Число предприятий с российским капиталом в Узбекистане вновь выросло.Как следует из отчета Республиканского центра статистики, сейчас в стране действует 2 764 предприятия с полным или частичным участием российского капитала – это 18,7% от общего числа иностранных предприятий.С июля эта цифра выросла на 110 предприятий, а с начала года российские компании открыли в Узбекистане уже более 400 предприятий.Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. На втором месте по числу предприятий находится Турция (2 094 предприятия), на третьем – Китай (2 062 предприятия).За последние пять лет число действующих предприятий с участием иностранного капитала в стране выросло в 2,8 раза, с 5 370 в 2017 году до 14 768 в настоящее время.Читайте также: Российские энергетические компании представят продукцию в Ташкенте
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статистика россия предприятия с участием иностранного капитала полным частичным лидер по инвестициям ведущий инвестиционный партнер госкомстат государственный комитет по статистике
статистика россия предприятия с участием иностранного капитала полным частичным лидер по инвестициям ведущий инвестиционный партнер госкомстат государственный комитет по статистике
Число предприятий с российским капиталом в Узбекистане вновь растет
Россия сохраняет лидерство по числу предприятий с полным или частичным участием в республике.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Число предприятий с российским капиталом в Узбекистане вновь выросло.
Как следует из отчета Республиканского центра статистики, сейчас в стране действует 2 764 предприятия с полным или частичным участием российского капитала – это 18,7% от общего числа иностранных предприятий.
С июля эта цифра выросла на 110 предприятий, а с начала года российские компании открыли в Узбекистане уже более 400 предприятий.
Россия остается ведущим инвестиционным партнером Узбекистана. На втором месте по числу предприятий находится Турция (2 094 предприятия), на третьем – Китай (2 062 предприятия).
За последние пять лет число действующих предприятий с участием иностранного капитала в стране выросло в 2,8 раза, с 5 370 в 2017 году до 14 768 в настоящее время.