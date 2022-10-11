https://uz.sputniknews.ru/20221011/rossiyskie-energeticheskie-kompanii-predstavyat-produktsiyu-v-tashkente-29014574.html

Российские энергетические компании представят продукцию в Ташкенте

Российские энергетические компании представят продукцию в Ташкенте

В столице Узбекистана пройдут международные выставки UzEnergyExpo и UzStroyExpo.

2022-10-11T08:32+0500

2022-10-11T08:32+0500

2022-10-11T08:32+0500

экономика

выставка

энергетика

строительство

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Российские энергетические и строительные компании представят свою продукцию на международных выставках UzEnergyExpo и UzStroyExpo, которые пройдут в Ташкенте 26-28 октября.Ведущие компании в области энергетики продемонстрируют современные технологии на выставке UzEnergyExpo 2022.На стендах выставки компании представят оборудование и инновационные разработки в сфере электроэнергетики, возобновляемых источников энергии, светотехники, автоматики, а также составляющие электрооборудования.В рамках строительной выставки крупные компании-производители представят современные строительные материалы, спецодежду для строителей, инструменты и оборудование и столярные изделия. Отдельные стенды будут посвящены экспозициям предприятий регионов России и других стран.Организаторы ожидают, что в совмещенной экспозиции примут участие более 100 компаний из стран ближнего и дальнего зарубежья.Читайте также: Проект "Русские сезоны" пройдет в Узбекистане в 2023 году

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