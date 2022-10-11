https://uz.sputniknews.ru/20221011/glavnye-zayavleniya-putina-na-vstreche-s-prezidentom-oae-29034557.html
Главные заявления Путина на встрече с президентом ОАЭ
Главные заявления Путина на встрече с президентом ОАЭ
Лидеры государств впервые встретились лично после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ.
2022-10-11T17:42+0500
2022-10-11T17:42+0500
2022-10-11T17:45+0500
россия
владимир путин
оаэ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0b/29031444_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_58ecf0c7f9389b19f0f275deba87e222.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Глава России Владимир Путин сегодня провел совещание с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.На переговорах российский лидер сделал следующие ключевые заявления:Главы государств впервые встретились лично после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. Последний раз Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделялось и вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Читайте также:Узбекистан установил дипотношения еще с одной страной
россия
оаэ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0b/29031444_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_f96360f1a2df547c825b1358a23539b9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
главные заявления путина на встрече с президентом оаэ аль нахайян ключевые основные что сказал новости политика встреча переговоры совещание в петербурге
главные заявления путина на встрече с президентом оаэ аль нахайян ключевые основные что сказал новости политика встреча переговоры совещание в петербурге
Главные заявления Путина на встрече с президентом ОАЭ
17:42 11.10.2022 (обновлено: 17:45 11.10.2022)
Лидеры государств впервые встретились лично после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Глава России Владимир Путин сегодня провел совещание с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости
.
На переговорах российский лидер сделал следующие ключевые заявления:
Россия и Эмираты активно работают в рамках ОПЕК+, решения ОАЭ не направлены против кого-либо;
сотрудничество РФ и ОАЭ устремлено на создание стабильности в регионе и на мировых энергетических рынках;
президент отметил, что подробно расскажет Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну о ситуации вокруг Запорожской АЭС;
Путин также подчеркнул, что ему важно обсудить с президентом ОАЭ вопросы, связанные с ситуацией в Сирии.
Главы государств впервые встретились лично после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. Последний раз Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделялось и вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.