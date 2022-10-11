https://uz.sputniknews.ru/20221011/glavnye-zayavleniya-putina-na-vstreche-s-prezidentom-oae-29034557.html

Главные заявления Путина на встрече с президентом ОАЭ

Главные заявления Путина на встрече с президентом ОАЭ

Лидеры государств впервые встретились лично после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ.

2022-10-11T17:42+0500

2022-10-11T17:42+0500

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россия

владимир путин

оаэ

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Глава России Владимир Путин сегодня провел совещание с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.На переговорах российский лидер сделал следующие ключевые заявления:Главы государств впервые встретились лично после избрания Аль Нахайяна на пост президента ОАЭ. Последний раз Путин и Аль Нахайян общались по телефону в мае этого года. Тогда стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-эмиратских отношений. Особое внимание уделялось и вопросам взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.Читайте также:Узбекистан установил дипотношения еще с одной страной

россия

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