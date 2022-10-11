https://uz.sputniknews.ru/20221011/uzbekistan-ustanovil-dipotnosheniya-esche-s-odnoy-stranoy-29031195.html
Узбекистан установил дипотношения еще с одной страной
Узбекистан установил дипотношения еще с одной страной
Государство из Южной Америки стало 142-м по счету, с которым Узбекистан установил дипотношения.
2022-10-11T17:11+0500
2022-10-11T17:11+0500
2022-10-11T17:11+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Узбекистан установил дипломатические отношения с Кооперативной Республикой Гайана. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.Документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Гайана при ООН Каролин Родригес Биркет.Представители двух государств одобрили дальнейшее совместное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН. Стороны также договорились поддерживать двусторонние отношения и налаживать плодотворное взаимодействие в различных сферах.Кооперативная Республика Гайана стала 142-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.Гайана (официальное название - Кооперативной Республикой Гайана) - государство на северо-востоке Южной Америки. Граничит с Венесуэлой, Бразилией, Суринамом. Гайана - единственная на континенте англоязычная страна.Читайте также:Норов и Сийярто обсудили подписание Меморандума между Узбекистаном и Венгрией
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узбекистан установил дипотношения еще с одной страной государство из южной америки стало 142 по счету с которым узбекистан установил дипотношения гайана мид новости политика заявления что происходит в мире кооперативная республика гайана это где язык
узбекистан установил дипотношения еще с одной страной государство из южной америки стало 142 по счету с которым узбекистан установил дипотношения гайана мид новости политика заявления что происходит в мире кооперативная республика гайана это где язык
Узбекистан установил дипотношения еще с одной страной
Государство из Южной Америки стало 142-м по счету, с которым Узбекистан установил дипотношения.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Узбекистан установил дипломатические отношения с Кооперативной Республикой Гайана. Об этом сообщили в пресс-службе
МИД Узбекистана.
"10 октября 2022 года в Нью-Йорке подписано Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Узбекистаном и Кооперативной Республикой Гайана", - говорится в сообщении.
Документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Бахтиёр Ибрагимов и постоянный представитель Гайана при ООН Каролин Родригес Биркет.
Представители двух государств одобрили дальнейшее совместное сотрудничество в рамках международных организаций, в том числе ООН. Стороны также договорились поддерживать двусторонние отношения и налаживать плодотворное взаимодействие в различных сферах.
"Подписание документа стало важным шагом для активизации сотрудничества Узбекистана со странами Южной Америки", - отметили в ведомстве.
Кооперативная Республика Гайана стала 142-й страной, с которой Узбекистан установил дипотношения.
Гайана (официальное название - Кооперативной Республикой Гайана) - государство на северо-востоке Южной Америки. Граничит с Венесуэлой, Бразилией, Суринамом. Гайана - единственная на континенте англоязычная страна.