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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20221011/kak-izbavitsya-ot-morschin-sposoby-prodleniya-molodosti-v-domashnix-usloviyax-29011621.html
Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях
Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях
Почему появляются морщины, как избавиться от первых морщинок в домашних условиях читайте в нашем материале.
2022-10-11T07:00+0500
2022-10-11T07:00+0500
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Морщины на коже появляются из-за снижения эластичности и упругости кожи, недостатка влаги в ней, активной мимики и других причин. Как избавиться от первых морщинок рассказывает РИА Новости.Причин появления морщин много. Это и активная мимика, и естественные процессы старения организма, и воздействие ультрафиолета, стресса, неправильного питания и нездорового образа жизни.Как избавиться от морщинЕсть множество способов уменьшить морщины в домашних условиях. В первую очередь, это правильный уход за кожей и подбор подходящей косметики. Какие средства помогут коже сохранить молодость:Средства нужно подбирать согласно типу и состоянию кожи. Уход проводится поэтапно: сначала необходимо очистить кожу пилингом, затем нанести увлажняющую сыворотку или крем, а после — маску для питания и избавления от морщин. Использовать пилинг и маски можно несколько раз в неделю, но все зависит от состава продукта, рекомендаций производителя и косметолога. Правильный регулярный уход поможет сохранить молодость кожи на долгие годы и восполнить недостаток коллагена, витаминов в зрелом возрасте, когда кожный покров особенно нуждается в дополнительном питании.Профилактика морщинЧтобы избежать преждевременного старения, важен комплексный подход, который включает в себя:Читайте также: При каких болезнях нельзя спать без подушки
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здоровье красота морщины почему появляются причины как избавиться в домашних условиях как уменьшить морщины как правильно ухаживать за кожей уход уходовая косметика профилактика морщин
здоровье красота морщины почему появляются причины как избавиться в домашних условиях как уменьшить морщины как правильно ухаживать за кожей уход уходовая косметика профилактика морщин

Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях

07:00 11.10.2022
© FOTO Pexels / Andrea PiacquadioУход за кожей лица
Уход за кожей лица - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© FOTO Pexels / Andrea Piacquadio
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Почему появляются морщины, как избавиться от первых морщинок в домашних условиях читайте в нашем материале.
Морщины на коже появляются из-за снижения эластичности и упругости кожи, недостатка влаги в ней, активной мимики и других причин. Как избавиться от первых морщинок рассказывает РИА Новости.
Причин появления морщин много. Это и активная мимика, и естественные процессы старения организма, и воздействие ультрафиолета, стресса, неправильного питания и нездорового образа жизни.

Как избавиться от морщин

Есть множество способов уменьшить морщины в домашних условиях. В первую очередь, это правильный уход за кожей и подбор подходящей косметики. Какие средства помогут коже сохранить молодость:
энзимные пилинги — состав с ферментами, которые ускоряют обновление эпидермиса и сокращают толщину рогового слоя;
антивозрастная уходовая косметика, содержащая гиалуроновую кислоту, ретинол, пептиды, коллаген, антиоксиданты и аминокислоты — это может быть сыворотка, крем для лица, крем для кожи вокруг глаз, концентраты, ампулы с пептидами;
крем-филлер — концентрированное средство, заполняющее мелкие морщины и повышающее упругость кожи;
увлажняющие сыворотки — многофункциональные концентрированные продукты для увлажнения, восстановления, питания и омоложения;
маски для лица с гиалуроновой кислотой, коллагеном и витаминами;
средства с SPF – это может быть дневной или тональный крем, которые защитят кожу от воздействия солнечных лучей.
Средства нужно подбирать согласно типу и состоянию кожи. Уход проводится поэтапно: сначала необходимо очистить кожу пилингом, затем нанести увлажняющую сыворотку или крем, а после — маску для питания и избавления от морщин. Использовать пилинг и маски можно несколько раз в неделю, но все зависит от состава продукта, рекомендаций производителя и косметолога. Правильный регулярный уход поможет сохранить молодость кожи на долгие годы и восполнить недостаток коллагена, витаминов в зрелом возрасте, когда кожный покров особенно нуждается в дополнительном питании.

Профилактика морщин

Чтобы избежать преждевременного старения, важен комплексный подход, который включает в себя:
1.
Защиту от вредного воздействия солнечных лучей, провоцирующих фотостарение. Нужно ограничить время пребывания на солнце, не злоупотреблять загаром и использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 50 на минеральной некомедогенной основе.
2.
Правильный уход за кожей, включающий этап увлажнения специальным кремом или сывороткой. Обезвоживание кожи — частая причина появления мелких морщин.
3.
Соблюдение питьевого режима. Кожу нужно увлажнять не только снаружи, но и изнутри.
4.
Отказ от вредных привычек. Алкоголь и курение негативно сказываются на состоянии кожи.
5.
Достаточный и правильный сон. Спать нужно не менее 7-8 часов. Подушка для сна должна быть невысокой и желательно ортопедической.
6.
Посещение косметолога. Грамотный специалист поможет подобрать подходящую косметику для ухода и порекомендовать процедуры, замедляющие старение. Например, лечебно-профилактические инъекции ботокса, которые помогут избавиться от развития мимических морщин, или пилинги для обновления кожи.
7.
Правильное питание. Недостаток витаминов, белка и полезных жиров ухудшают состояние кожи.
8.
Умеренная физическая активность. Спорт или ежедневные недолгие продукты насыщают кожу кислородом, а также благоприятно влияют на ментальное и физическое здоровье.
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