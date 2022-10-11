https://uz.sputniknews.ru/20221011/kak-izbavitsya-ot-morschin-sposoby-prodleniya-molodosti-v-domashnix-usloviyax-29011621.html

Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях

Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях

Почему появляются морщины, как избавиться от первых морщинок в домашних условиях читайте в нашем материале.

2022-10-11T07:00+0500

2022-10-11T07:00+0500

2022-10-11T07:00+0500

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Морщины на коже появляются из-за снижения эластичности и упругости кожи, недостатка влаги в ней, активной мимики и других причин. Как избавиться от первых морщинок рассказывает РИА Новости.Причин появления морщин много. Это и активная мимика, и естественные процессы старения организма, и воздействие ультрафиолета, стресса, неправильного питания и нездорового образа жизни.Как избавиться от морщинЕсть множество способов уменьшить морщины в домашних условиях. В первую очередь, это правильный уход за кожей и подбор подходящей косметики. Какие средства помогут коже сохранить молодость:Средства нужно подбирать согласно типу и состоянию кожи. Уход проводится поэтапно: сначала необходимо очистить кожу пилингом, затем нанести увлажняющую сыворотку или крем, а после — маску для питания и избавления от морщин. Использовать пилинг и маски можно несколько раз в неделю, но все зависит от состава продукта, рекомендаций производителя и косметолога. Правильный регулярный уход поможет сохранить молодость кожи на долгие годы и восполнить недостаток коллагена, витаминов в зрелом возрасте, когда кожный покров особенно нуждается в дополнительном питании.Профилактика морщинЧтобы избежать преждевременного старения, важен комплексный подход, который включает в себя:Читайте также: При каких болезнях нельзя спать без подушки

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