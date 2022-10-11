https://uz.sputniknews.ru/20221011/muzaffarbek-torabaev-stal-chempionom-mira-po-dzyudo---video-foto-29037346.html

Музаффарбек Торабаев стал чемпионом мира по дзюдо - видео, фото

Музаффарбек Торабаев стал чемпионом мира по дзюдо - видео, фото

В ЧМ участвуют спортсмены более чем из 100 стран мира.

2022-10-11T20:56+0500

2022-10-11T20:56+0500

2022-10-11T20:56+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

чемпионат мира 2022

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Музаффарбек Турабоев стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского Комитета республики.В финальном поединке в весе до 100 кг чемпионата мира по дзюдо, проходящего в эти дни в Ташкенте, Музаффарбек Турабоев победил канадца Кайла Рейеса и завоевал золотую медаль. "Следует отметить, что такого результата еще не было в истории данного вида спорта. Впервые наша сборная по дзюдо завоевала две золотые медали на чемпионате мира", - отметили в Комитете.Накануне Давлат Бобонов принес Узбекистану золото на мировом первенстве в весовой категории до 90 кг.Напомним: Ташкент стал площадкой для 35-го чемпионата мира по дзюдо среди взрослых. Первенство планеты проходит с 6 по13 октября, участие в котором принимают спортсмены более чем из 100 стран мира. Соревнования проходят на "Humo Arena" с 10 утра ежедневно.Читайте также:Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото

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