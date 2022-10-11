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Музаффарбек Торабаев стал чемпионом мира по дзюдо - видео, фото
Музаффарбек Торабаев стал чемпионом мира по дзюдо - видео, фото
В ЧМ участвуют спортсмены более чем из 100 стран мира.
2022-10-11T20:56+0500
2022-10-11T20:56+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
чемпионат мира 2022
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Музаффарбек Турабоев стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского Комитета республики.В финальном поединке в весе до 100 кг чемпионата мира по дзюдо, проходящего в эти дни в Ташкенте, Музаффарбек Турабоев победил канадца Кайла Рейеса и завоевал золотую медаль. "Следует отметить, что такого результата еще не было в истории данного вида спорта. Впервые наша сборная по дзюдо завоевала две золотые медали на чемпионате мира", - отметили в Комитете.Накануне Давлат Бобонов принес Узбекистану золото на мировом первенстве в весовой категории до 90 кг.Напомним: Ташкент стал площадкой для 35-го чемпионата мира по дзюдо среди взрослых. Первенство планеты проходит с 6 по13 октября, участие в котором принимают спортсмены более чем из 100 стран мира. Соревнования проходят на "Humo Arena" с 10 утра ежедневно.Читайте также:Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото
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видео фото музаффарбек торабаев стал чемпионом мира по дзюдо чм где когда как кто чм выиграл золотую медаль узбекистан новости заявления спорт ташкент
видео фото музаффарбек торабаев стал чемпионом мира по дзюдо чм где когда как кто чм выиграл золотую медаль узбекистан новости заявления спорт ташкент

Музаффарбек Торабаев стал чемпионом мира по дзюдо - видео, фото

20:56 11.10.2022
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМузаффарбек Турабоев
Музаффарбек Турабоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
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Первенство планеты проходит с 6 по13 октября, участие в котором принимают спортсмены более чем из 100 стран мира.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Спортсмен из Узбекистана Музаффарбек Турабоев стал чемпионом мира по дзюдо. Об этом сообщили в пресс-службе Национального Олимпийского Комитета республики.
В финальном поединке в весе до 100 кг чемпионата мира по дзюдо, проходящего в эти дни в Ташкенте, Музаффарбек Турабоев победил канадца Кайла Рейеса и завоевал золотую медаль.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМузаффарбек Турабоев
Музаффарбек Турабоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
Музаффарбек Турабоев
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
"Следует отметить, что такого результата еще не было в истории данного вида спорта. Впервые наша сборная по дзюдо завоевала две золотые медали на чемпионате мира", - отметили в Комитете.
Накануне Давлат Бобонов принес Узбекистану золото на мировом первенстве в весовой категории до 90 кг.
© Национальный олимпийский комитет УзбекистанаМузаффарбек Турабоев
Музаффарбек Турабоев - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
Музаффарбек Турабоев
© Национальный олимпийский комитет Узбекистана
Напомним: Ташкент стал площадкой для 35-го чемпионата мира по дзюдо среди взрослых. Первенство планеты проходит с 6 по13 октября, участие в котором принимают спортсмены более чем из 100 стран мира. Соревнования проходят на "Humo Arena" с 10 утра ежедневно.
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