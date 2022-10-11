Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20221011/posvyaschaem-pobedu-uzbekskomu-narodu--kak-v-tashkente-vstrechali-futbolistov--video-29013627.html
"Посвящаем победу узбекскому народу": как в Ташкенте встречали футболистов – видео
"Посвящаем победу узбекскому народу": как в Ташкенте встречали футболистов – видео
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали "бронзу" на чемпионате мира
2022-10-11T07:27+0500
2022-10-11T07:36+0500
спорт
футбол
сборная
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0b/29013074_0:146:2768:1703_1920x0_80_0_0_6761466e46a6385663938f84d981336e.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу с ограниченными возможностями, занявшая третье место на чемпионате мира среди ампутантов, в понедельник вечером вернулась в Ташкент.В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле девятого октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.Встречать футболистов в аэропорту собралась целая толпа. Приветствовали спортсменов цветами и музыкой. Как это было – смотрите в нашем видео.Читайте также: Футболисты из Узбекистана завоевали "бронзу" на ЧМ по футболу
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0b/29013074_152:0:2616:1848_1920x0_80_0_0_508f7198fa2c627fe5478dc5264c8f7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео сборная узбекистана по футболу лица с ограниченными возможностями ампутанты чемпионат мира встреча в аэропорту
видео сборная узбекистана по футболу лица с ограниченными возможностями ампутанты чемпионат мира встреча в аэропорту

"Посвящаем победу узбекскому народу": как в Ташкенте встречали футболистов – видео

07:27 11.10.2022 (обновлено: 07:36 11.10.2022)
Подписаться на
НовостиTelegram
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали "бронзу" на чемпионате мира.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу с ограниченными возможностями, занявшая третье место на чемпионате мира среди ампутантов, в понедельник вечером вернулась в Ташкент.
В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле девятого октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.

"Я хочу поблагодарить весь узбекский народ. Наша команда по-настоящему народная, нам помогает и поддерживает весь узбекский народ. Поэтому эту победу мы посвящаем нашему народу", — сказал в интервью корреспонденту Sputnik председатель центра "Матонат футбол" Рустам Мехманов.

Встречать футболистов в аэропорту собралась целая толпа. Приветствовали спортсменов цветами и музыкой. Как это было – смотрите в нашем видео.
© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента. - Sputnik Узбекистан
1/4
© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента. - Sputnik Узбекистан
2/4
© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента. - Sputnik Узбекистан
3/4
© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента. - Sputnik Узбекистан
4/4
© Sputnik/Зафар Халилов

Встреча сборной Узбекистана по футболу среди лиц с ограниченными возможностями в аэропорту Ташкента.

Читайте также:
Футболисты из Узбекистана завоевали "бронзу" на ЧМ по футболу
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0