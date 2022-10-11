"Посвящаем победу узбекскому народу": как в Ташкенте встречали футболистов – видео

ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу с ограниченными возможностями, занявшая третье место на чемпионате мира среди ампутантов, в понедельник вечером вернулась в Ташкент.В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле девятого октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.Встречать футболистов в аэропорту собралась целая толпа. Приветствовали спортсменов цветами и музыкой. Как это было – смотрите в нашем видео.Читайте также: Футболисты из Узбекистана завоевали "бронзу" на ЧМ по футболу
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали "бронзу" на чемпионате мира.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу с ограниченными возможностями, занявшая третье место на чемпионате мира среди ампутантов, в понедельник вечером вернулась в Ташкент.
В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле девятого октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.
"Я хочу поблагодарить весь узбекский народ. Наша команда по-настоящему народная, нам помогает и поддерживает весь узбекский народ. Поэтому эту победу мы посвящаем нашему народу", — сказал в интервью корреспонденту Sputnik председатель центра "Матонат футбол" Рустам Мехманов.
Встречать футболистов в аэропорту собралась целая толпа. Приветствовали спортсменов цветами и музыкой. Как это было – смотрите в нашем видео.