https://uz.sputniknews.ru/20221011/posvyaschaem-pobedu-uzbekskomu-narodu--kak-v-tashkente-vstrechali-futbolistov--video-29013627.html

"Посвящаем победу узбекскому народу": как в Ташкенте встречали футболистов – видео

"Посвящаем победу узбекскому народу": как в Ташкенте встречали футболистов – видео

Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья завоевали "бронзу" на чемпионате мира

2022-10-11T07:27+0500

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спорт

футбол

сборная

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Сборная Узбекистана по футболу с ограниченными возможностями, занявшая третье место на чемпионате мира среди ампутантов, в понедельник вечером вернулась в Ташкент.В матче за "бронзу" турнира в Стамбуле девятого октября узбекистанцы победили сборную Гаити со счетом 4:2.Встречать футболистов в аэропорту собралась целая толпа. Приветствовали спортсменов цветами и музыкой. Как это было – смотрите в нашем видео.Читайте также: Футболисты из Узбекистана завоевали "бронзу" на ЧМ по футболу

ташкент

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видео сборная узбекистана по футболу лица с ограниченными возможностями ампутанты чемпионат мира встреча в аэропорту