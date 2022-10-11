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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221011/ukrainskie-smi-soobschili-o-raketnyx-udarax-po-shesti-oblastyam-29026940.html
Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям
Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
2022-10-11T14:35+0500
2022-10-11T14:37+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
ракета
обстрел
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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах. Ракетным ударам подверглись Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье. Об этом сообщает РИА Новости.Сейчас воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.Со вторника в Киеве и Киевской области ввели почасовое отключение электроэнергии. Вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме этого, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.Помимо прочего, по сообщению "Украинских железных дорог", почти половина поездов на Украине задерживаются во вторник.Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны России заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Читайте также:
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украинские сми сообщили о ракетных ударах по шести областям воздушную тревогу объявили на всей территории украины ракетные обстрелы украины
украинские сми сообщили о ракетных ударах по шести областям воздушную тревогу объявили на всей территории украины ракетные обстрелы украины

Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям

14:35 11.10.2022 (обновлено: 14:37 11.10.2022)
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут верхом на бронетранспортере в Киеве, Украина.
Украинские военнослужащие едут верхом на бронетранспортере в Киеве, Украина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах. Ракетным ударам подверглись Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская области, а также Кривой Рог, Ивано-Франковск, Запорожье. Об этом сообщает РИА Новости.
Сейчас воздушную тревогу объявили на всей территории Украины.
Со вторника в Киеве и Киевской области ввели почасовое отключение электроэнергии. Вследствие повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме этого, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
Помимо прочего, по сообщению "Украинских железных дорог", почти половина поездов на Украине задерживаются во вторник.
Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны России заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Владимира Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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