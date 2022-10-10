https://uz.sputniknews.ru/20221010/v-kieve-progremeli-vzryvy-odna-raketa-upala-okolo-ofisa-zelenskogo---video-28996925.html

В Киеве прогремели взрывы, одна ракета упала около офиса Зеленского - видео

В Киеве прогремели взрывы, одна ракета упала около офиса Зеленского - видео

Поезда в киевском метро перестали ходить, все подземные станции работают как укрытия.

2022-10-10T16:07+0500

2022-10-10T16:07+0500

2022-10-10T16:07+0500

специальная военная операция россии в донбассе

киев

ракета

взрыв

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. В центре Киева прогремели взрывы, одна из ракет упала рядом с офисом главы Украины, заявил в Twitter советник главы МВД страны Антон Геращенко."Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на улице Владимирской", — сообщается в публикации.На данной улице расположена Служба безопасности Украины, рядом находится офис президента страны.О том, что в Киеве разорвались снаряды написали местные СМИ, и подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко."Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие. Все службы на местах, работают", — заявил он в Telegram.Поезда в киевском метро перестали ходить, все подземные станции работают как укрытия."Воздушная тревога не стихает по всей Украине. Есть попадания ракет. <…> Очень прошу: не оставляйте укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", — сообщил в Telegram президент Зеленский.Он отметил, что есть погибшие и раненые.Украинская "Телевизионная служба новостей" заявила, что удары продолжаются. Помимо этого, приходят данные о взрывах в Киевской, Полтавской, Ровенской, Черкасской, Сумской и Житомирской областях, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе и Львове."Зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры во Львове. Соответствующие службы выехали на место. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому пока горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город", — сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовой.Также, местные издания пишут о работе ПВО в Одессе.В Киевской области зафиксированы перепады напряжения, во многих районах по всей Украине нет света.В Киеве отменили даже дистанционное обучение, школы в западных областях страны перевели на удаленку.Читайте также:Лукашенко: Москва и Минск договорились о развертывании совместной группировки войск

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