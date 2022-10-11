https://uz.sputniknews.ru/20221011/v-kokande-proshel-zavershayuschiy-etap-zabegov-save-aral--2022-29029395.html
В Коканде прошел завершающий этап забегов Save Aral -2022
В Коканде прошел завершающий этап забегов Save Aral -2022
Всего в текущем году в благотворительных марафонах приняли участие более 50 тыс. спортсменов.
2022-10-11T16:09+0500
2022-10-11T16:09+0500
2022-10-11T16:09+0500
спорт
забег
благотворительный марафон
коканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/19/28531212_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_44e780304feaf08a5e1cf670d7e93cdb.jpg
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Завершающий этап благотворительных забегов SaveAral-2022 прошел в Коканде 8 октября, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетикиФинальная серия забегов прошла в первой декаде октября в четырех городах Ферганской долины:Туракурагане, Шахрихане, Маргилане и Коканде. В каждом из городов к забегу присоединились более 3 тысяч бегунов.Всего в этом году благотворительные марафоны прошли в 16 городах Узбекистана. Участие в них приняли более 50 тысяч спортсменов и любителей бега.Мероприятия в рамках бегового марафона SaveAralнаправлены на привлечение внимания общества к экологической ситуации вокруг бассейна Аральского моря.Забеги в рамках этой акции проходили на территории промышленных объектов системы АО "Узбекнефтегаз" - одного из со-организаторов акции, а также среди уникальных культурно-исторических памятников Узбекистана.Читайте также: Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото
коканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/19/28531212_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a1d2ae8488934d02a3b21a264638c54.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
благотворительный забег save aral коканд узбекистан
благотворительный забег save aral коканд узбекистан
В Коканде прошел завершающий этап забегов Save Aral -2022
Всего в текущем году в благотворительных марафонах приняли участие более 50 тыс. спортсменов.
ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Завершающий этап благотворительных забегов SaveAral-2022 прошел в Коканде 8 октября, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики
Финальная серия забегов прошла в первой декаде октября в четырех городах Ферганской долины:Туракурагане, Шахрихане, Маргилане и Коканде. В каждом из городов к забегу присоединились более 3 тысяч бегунов.
Всего в этом году благотворительные марафоны прошли в 16 городах Узбекистана. Участие в них приняли более 50 тысяч спортсменов и любителей бега.
Мероприятия в рамках бегового марафона SaveAralнаправлены на привлечение внимания общества к экологической ситуации вокруг бассейна Аральского моря.
Забеги в рамках этой акции проходили на территории промышленных объектов системы АО "Узбекнефтегаз" - одного из со-организаторов акции, а также среди уникальных культурно-исторических памятников Узбекистана.