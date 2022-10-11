https://uz.sputniknews.ru/20221011/v-kokande-proshel-zavershayuschiy-etap-zabegov-save-aral--2022-29029395.html

В Коканде прошел завершающий этап забегов Save Aral -2022

В Коканде прошел завершающий этап забегов Save Aral -2022

Всего в текущем году в благотворительных марафонах приняли участие более 50 тыс. спортсменов.

2022-10-11T16:09+0500

2022-10-11T16:09+0500

2022-10-11T16:09+0500

спорт

забег

благотворительный марафон

коканд

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ТАШКЕНТ, 11 окт – Sputnik. Завершающий этап благотворительных забегов SaveAral-2022 прошел в Коканде 8 октября, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетикиФинальная серия забегов прошла в первой декаде октября в четырех городах Ферганской долины:Туракурагане, Шахрихане, Маргилане и Коканде. В каждом из городов к забегу присоединились более 3 тысяч бегунов.Всего в этом году благотворительные марафоны прошли в 16 городах Узбекистана. Участие в них приняли более 50 тысяч спортсменов и любителей бега.Мероприятия в рамках бегового марафона SaveAralнаправлены на привлечение внимания общества к экологической ситуации вокруг бассейна Аральского моря.Забеги в рамках этой акции проходили на территории промышленных объектов системы АО "Узбекнефтегаз" - одного из со-организаторов акции, а также среди уникальных культурно-исторических памятников Узбекистана.Читайте также: Узбекистанские всадники завоевали медали на Maxima Masters Eurasia – фото

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