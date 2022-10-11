https://uz.sputniknews.ru/20221011/v-tashkente-proshla-vstrecha-rustama-minnixanova-i-shavkata-mirziyoeva---podrobnosti-29039646.html

В Ташкенте прошла встреча Рустама Минниханова и Шавката Мирзиёева - подробности

В Ташкенте прошла встреча Рустама Минниханова и Шавката Мирзиёева - подробности

Президент Узбекистана отметил важность расширения взаимовыгодного сотрудничества с ведущими компаниями Татарстана. 11.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-11T19:18+0500

2022-10-11T19:18+0500

2022-10-11T19:22+0500

политика

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0b/29035578_0:24:1114:650_1920x0_80_0_0_d9f5b5b3f8f131c7d39ea5c4ca006e4f.jpg

ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня принял делегацию во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Были предметно рассмотрены вопросы расширения практического партнерства с Татарстаном и продвижения совместных инновационных проектов в приоритетных отраслях экономики.Отмечены первые результаты взаимовыгодного сотрудничества на уровне ведущих компаний и предприятий.Расширяются масштабы кооперации в рамках химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области. В частности, ведется подготовка и реализация 16 инвестиционных проектов.Были обсуждены перспективы углубления кооперации и продвижения проектов в области машиностроения, производства новых видов химической продукции, в сфере малотоннажной химии и нефтепереработки, агропроизводства, IT-секторе в соответствии с принятой "дорожной картой".Особое внимание уделено реализации совместных бизнес-проектов в регионах Узбекистана, в том числе в Джизакской и Ташкентской областях.Достигнута договоренность об осуществлении программ в области образования, подготовки и повышения квалификации кадров по техническим специальностям.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан