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В Ташкенте прошла встреча Рустама Минниханова и Шавката Мирзиёева - подробности
В Ташкенте прошла встреча Рустама Минниханова и Шавката Мирзиёева - подробности
Президент Узбекистана отметил важность расширения взаимовыгодного сотрудничества с ведущими компаниями Татарстана. 11.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-11T19:18+0500
2022-10-11T19:18+0500
2022-10-11T19:22+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня принял делегацию во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.Были предметно рассмотрены вопросы расширения практического партнерства с Татарстаном и продвижения совместных инновационных проектов в приоритетных отраслях экономики.Отмечены первые результаты взаимовыгодного сотрудничества на уровне ведущих компаний и предприятий.Расширяются масштабы кооперации в рамках химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области. В частности, ведется подготовка и реализация 16 инвестиционных проектов.Были обсуждены перспективы углубления кооперации и продвижения проектов в области машиностроения, производства новых видов химической продукции, в сфере малотоннажной химии и нефтепереработки, агропроизводства, IT-секторе в соответствии с принятой "дорожной картой".Особое внимание уделено реализации совместных бизнес-проектов в регионах Узбекистана, в том числе в Джизакской и Ташкентской областях.Достигнута договоренность об осуществлении программ в области образования, подготовки и повышения квалификации кадров по техническим специальностям.
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узбекистан
В Ташкенте прошла встреча Рустама Минниханова и Шавката Мирзиёева - подробности
19:18 11.10.2022 (обновлено: 19:22 11.10.2022)
Дополняется
Президент Узбекистана отметил важность расширения взаимовыгодного сотрудничества с ведущими компаниями Татарстана.
ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев сегодня принял делегацию во главе с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщает пресс-служба
лидера Узбекистана.
Были предметно рассмотрены вопросы расширения практического партнерства с Татарстаном и продвижения совместных инновационных проектов в приоритетных отраслях экономики.
Отмечены первые результаты взаимовыгодного сотрудничества на уровне ведущих компаний и предприятий.
Расширяются масштабы кооперации в рамках химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области. В частности, ведется подготовка и реализация 16 инвестиционных проектов.
Были обсуждены перспективы углубления кооперации и продвижения проектов в области машиностроения, производства новых видов химической продукции, в сфере малотоннажной химии и нефтепереработки, агропроизводства, IT-секторе в соответствии с принятой "дорожной картой".
Особое внимание уделено реализации совместных бизнес-проектов в регионах Узбекистана, в том числе в Джизакской и Ташкентской областях.
Достигнута договоренность об осуществлении программ в области образования, подготовки и повышения квалификации кадров по техническим специальностям.