https://uz.sputniknews.ru/20221011/v-uzbekistane-izmenyat-gradostroitelnye-pravila-29030298.html

В Узбекистане изменят градостроительные правила

В Узбекистане изменят градостроительные правила

В Узбекистане изменят градостроительные правила

2022-10-11T18:45+0500

2022-10-11T18:45+0500

2022-10-11T18:45+0500

общество

узбекистан

градостроительство

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ТАШКЕНТ, 11 окт — Sputnik. Власти собираются упростить требования, предъявляемые к строительной отрасли. В республике пересмотрят устаревшие и утратившие свою актуальность градостроительные нормы и правила.Постановление правительства "О мерах по упрощению требований к строительной отрасли и систематизации нормативных документов в области технического регулирования" подписано шестого октября, сообщает Минюст.В документе указано, что с первого января 2023 года стоимость строительно-монтажных, реконструкционных и капитальных ремонтных работ в проектно-сметной документации, осуществляемой в рамках закона "О государственных закупках", будет рассчитываться на основе сметно-ресурсных норм.Вместе с тем для бизнесменов, финансирующих строительно-монтажные, реконструкционные и капитальные ремонтные работы за свой счет, сметно-ресурсные правила не будут обязательными.Отмечается, что строительные регламенты и сметно-ресурсные нормы не входят в перечень нормативных документов в сфере технического регулирования и не требуют их юридической экспертизы.Пересматривать градостроительные правила собираются не реже одного раза в 3-4 года. Изменять их будут по мере необходимости. Помимо этого, только Министерство строительства сможет утверждать стандарты на строительные материалы и оборудование.Читайте также:Мирзиёев поручил установить две тысячи зарядных станций для электромобилей

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