https://uz.sputniknews.ru/20221012/fsb-rossii-nazvala-organizatorov-terakta-na-krymskom-mostu-29054595.html

ФСБ России назвала организаторов теракта на Крымском мосту

ФСБ России назвала организаторов теракта на Крымском мосту

По данным российских спецслужб, теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

2022-10-12T12:30+0500

2022-10-12T12:30+0500

2022-10-12T12:30+0500

россия

крымский мост

теракт

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Российские спецслужбы задержали пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.В организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.Читайте также: Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям

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