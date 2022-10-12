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https://uz.sputniknews.ru/20221012/fsb-rossii-nazvala-organizatorov-terakta-na-krymskom-mostu-29054595.html
ФСБ России назвала организаторов теракта на Крымском мосту
ФСБ России назвала организаторов теракта на Крымском мосту
По данным российских спецслужб, теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
2022-10-12T12:30+0500
2022-10-12T12:30+0500
россия
крымский мост
теракт
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.Российские спецслужбы задержали пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.В организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.Читайте также: Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям
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теракт крымский мост фсб россии управление разведки минобороны украины граждане россии армении украины
теракт крымский мост фсб россии управление разведки минобороны украины граждане россии армении украины

ФСБ России назвала организаторов теракта на Крымском мосту

12:30 12.10.2022
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкДвижение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме
Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту возобновлено с прохождением полной процедуры осмотра и осуществляется со стороны Керчи в сторону Тамани в реверсивном режиме - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2022
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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По данным российских спецслужб, теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Российские спецслужбы задержали пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.
По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва обрушились два автомобильных пролета моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.
"Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 килограмм и в начале августа т.г. отправлено из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе)", - говорится в сообщении.
В организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению участвовали граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, Ковач Денис Олегович, Соломко Роман Иванович, граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в Интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича.
"В настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления", - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Читайте также: Украинские СМИ сообщили о ракетных ударах по шести областям
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