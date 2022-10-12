https://uz.sputniknews.ru/20221012/medosmotry-sostyazaniya-xashary--v-maxallyax-proshla-nedelya-stareyshin-29057828.html

Медосмотры, состязания, хашары – в махаллях прошла неделя старейшин

Медосмотры, состязания, хашары – в махаллях прошла неделя старейшин

Культурно-просветительские и спортивные мероприятия прошли в махаллях под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом".

2022-10-12T13:37+0500

2022-10-12T13:37+0500

2022-10-12T13:37+0500

общество

пожилые люди

махалля

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Во всех регионах Узбекистана с 3 по 9 октября прошла "Неделя старейшин". О мероприятиях в рамках этой недели рассказала на брифинге в АИМК Саодат Боймирзаева, руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и старшего поколения.В частности, более 265 тысяч представителей старшего поколения прошли углубленный медицинский осмотр. А в 7 399 махаллях прошли открытые диалоги с местными органами власти.Во время хашаров привели в порядок дома 25 174 пожилых граждан, а юбилейные банкеты организовали для 3 670 одиноких пожилых людей.В спортивных соревнованиях по шахматам-шашкам, пешей ходьбе, волейболу, мини-футболу, настольному теннису приняли участие 263 тысячи активных аксакалов.В 6506 махаллях прошли культурно-просветительские мероприятия среди представителей разных национальностей под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом".В туристические поездки и экскурсии в музеи и святые места отправились в общей сложности около 189 тысяч пожилых граждан.Читайте также: За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ

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