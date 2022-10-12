https://uz.sputniknews.ru/20221012/medosmotry-sostyazaniya-xashary--v-maxallyax-proshla-nedelya-stareyshin-29057828.html
Медосмотры, состязания, хашары – в махаллях прошла неделя старейшин
Медосмотры, состязания, хашары – в махаллях прошла неделя старейшин
Культурно-просветительские и спортивные мероприятия прошли в махаллях под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом".
2022-10-12T13:37+0500
2022-10-12T13:37+0500
2022-10-12T13:37+0500
общество
пожилые люди
махалля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27234452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9fa0d4191e60e82117176d7d292a345e.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Во всех регионах Узбекистана с 3 по 9 октября прошла "Неделя старейшин". О мероприятиях в рамках этой недели рассказала на брифинге в АИМК Саодат Боймирзаева, руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и старшего поколения.В частности, более 265 тысяч представителей старшего поколения прошли углубленный медицинский осмотр. А в 7 399 махаллях прошли открытые диалоги с местными органами власти.Во время хашаров привели в порядок дома 25 174 пожилых граждан, а юбилейные банкеты организовали для 3 670 одиноких пожилых людей.В спортивных соревнованиях по шахматам-шашкам, пешей ходьбе, волейболу, мини-футболу, настольному теннису приняли участие 263 тысячи активных аксакалов.В 6506 махаллях прошли культурно-просветительские мероприятия среди представителей разных национальностей под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом".В туристические поездки и экскурсии в музеи и святые места отправились в общей сложности около 189 тысяч пожилых граждан.Читайте также: За очередью в санаторий теперь можно следить через ЕПИГУ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/11/27234452_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0d74315099d45424abb249926a5e6261.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан махалля "неделя старейшин" культурно-просветительские мероприятия спортивные состязания шашки шахматы волейбол футбол настольный теннис медицинские осмотры поездки
узбекистан махалля "неделя старейшин" культурно-просветительские мероприятия спортивные состязания шашки шахматы волейбол футбол настольный теннис медицинские осмотры поездки
Медосмотры, состязания, хашары – в махаллях прошла неделя старейшин
Культурно-просветительские и спортивные мероприятия прошли в махаллях под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом".
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Во всех регионах Узбекистана с 3 по 9 октября прошла "Неделя старейшин". О мероприятиях в рамках этой недели рассказала на брифинге в АИМК Саодат Боймирзаева, руководитель информационной службы Министерства по поддержке махалли и старшего поколения.
В частности, более 265 тысяч представителей старшего поколения прошли углубленный медицинский осмотр. А в 7 399 махаллях прошли открытые диалоги с местными органами власти.
Во время хашаров привели в порядок дома 25 174 пожилых граждан, а юбилейные банкеты организовали для 3 670 одиноких пожилых людей.
В спортивных соревнованиях по шахматам-шашкам, пешей ходьбе, волейболу, мини-футболу, настольному теннису приняли участие 263 тысячи активных аксакалов.
В 6506 махаллях прошли культурно-просветительские мероприятия среди представителей разных национальностей под лозунгом "Узбекистан – наш общий дом".
В туристические поездки и экскурсии в музеи и святые места отправились в общей сложности около 189 тысяч пожилых граждан.