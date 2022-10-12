https://uz.sputniknews.ru/20221012/neizvestnyy-musulmanin-perevel-30-mln-rubley-na-schet-mecheti-naberejnyx-chelnov-29045174.html
Неизвестный мусульманин перевел 30 млн рублей на счет мечети Набережных Челнов
Неизвестный мусульманин перевел 30 млн рублей на счет мечети Набережных Челнов
Внесенная сумма пожертвования даже вызвала споры в общине.
2022-10-12T10:04+0500
2022-10-12T10:04+0500
2022-10-12T10:04+0500
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набережные челны
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На счет строительства соборной мечети Набережных Челнов поступили 30 млн рублей от прихожанина, который пожелал остаться неизвестным, сообщил РИА Новости имам-мухтасиб города Алфас Гайфуллин."Буквально на днях один из верующих сделал пожертвование на строительство соборной мечети Набережных Челнов в размере 30 млн рублей. Это из ряда вон выходящее событие со знаком плюс. При этом человек пожелал, чтобы его имя осталось втайне. Это право и воля верующего", - сообщил Гайфуллин.По его словам, внесенная сумма пожертвования даже вызвала споры в общине."Некоторые говорили, что 30 млн рублей собрала группа верующих в течение нескольких месяцев. Но проверка показала, что внесенные пожертвования поступили от одного человека", - сказал собеседник агентства.Директор фонда поддержки строительства комплекса соборной мечети Набережных Челнов Уел Хусаинов подтвердил, что сумма на строительство соборной мечети Набережных Челнов поступили от одного физического лица."Деньги пойдут на строительство и возведение трех больших куполов соборной мечети", - сказал Хусаинов.Читайте также:Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации
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неизвестный пожертвовал мечети в набережных челнах 30 миллионов рублей благотворительность крупная деньги мусульманин мечеть татарстан россия новости заявления
неизвестный пожертвовал мечети в набережных челнах 30 миллионов рублей благотворительность крупная деньги мусульманин мечеть татарстан россия новости заявления
Неизвестный мусульманин перевел 30 млн рублей на счет мечети Набережных Челнов
По словам имама-мухтасиба Гайфуллина, внесенная сумма пожертвования даже вызвала споры в общине.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik.
На счет строительства соборной мечети Набережных Челнов поступили 30 млн рублей от прихожанина, который пожелал остаться неизвестным, сообщил РИА Новости
имам-мухтасиб города Алфас Гайфуллин.
"Буквально на днях один из верующих сделал пожертвование на строительство соборной мечети Набережных Челнов в размере 30 млн рублей. Это из ряда вон выходящее событие со знаком плюс. При этом человек пожелал, чтобы его имя осталось втайне. Это право и воля верующего", - сообщил Гайфуллин.
По его словам, внесенная сумма пожертвования даже вызвала споры в общине.
"Некоторые говорили, что 30 млн рублей собрала группа верующих в течение нескольких месяцев. Но проверка показала, что внесенные пожертвования поступили от одного человека", - сказал собеседник агентства.
Директор фонда поддержки строительства комплекса соборной мечети Набережных Челнов Уел Хусаинов подтвердил, что сумма на строительство соборной мечети Набережных Челнов поступили от одного физического лица.
"Деньги пойдут на строительство и возведение трех больших куполов соборной мечети", - сказал Хусаинов.