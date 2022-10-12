https://uz.sputniknews.ru/20221012/neizvestnyy-musulmanin-perevel-30-mln-rubley-na-schet-mecheti-naberejnyx-chelnov-29045174.html

Неизвестный мусульманин перевел 30 млн рублей на счет мечети Набережных Челнов

Неизвестный мусульманин перевел 30 млн рублей на счет мечети Набережных Челнов

Внесенная сумма пожертвования даже вызвала споры в общине.

2022-10-12T10:04+0500

2022-10-12T10:04+0500

2022-10-12T10:04+0500

россия

деньги

благотворительность

набережные челны

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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. На счет строительства соборной мечети Набережных Челнов поступили 30 млн рублей от прихожанина, который пожелал остаться неизвестным, сообщил РИА Новости имам-мухтасиб города Алфас Гайфуллин."Буквально на днях один из верующих сделал пожертвование на строительство соборной мечети Набережных Челнов в размере 30 млн рублей. Это из ряда вон выходящее событие со знаком плюс. При этом человек пожелал, чтобы его имя осталось втайне. Это право и воля верующего", - сообщил Гайфуллин.По его словам, внесенная сумма пожертвования даже вызвала споры в общине."Некоторые говорили, что 30 млн рублей собрала группа верующих в течение нескольких месяцев. Но проверка показала, что внесенные пожертвования поступили от одного человека", - сказал собеседник агентства.Директор фонда поддержки строительства комплекса соборной мечети Набережных Челнов Уел Хусаинов подтвердил, что сумма на строительство соборной мечети Набережных Челнов поступили от одного физического лица."Деньги пойдут на строительство и возведение трех больших куполов соборной мечети", - сказал Хусаинов.Читайте также:Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации

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