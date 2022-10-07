https://uz.sputniknews.ru/20221007/korrespondent-sputnik-poluchil-nagradu-ot-politseyskoy-assotsiatsii-28912992.html

Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации

Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации

МПА Узбекистана отметила свое 10-летие. Поздравить узбекистанских правоохранителей приехал вице-президент московского регионального отделения ассоциации Андрей Головизин.

2022-10-07T17:35+0500

2022-10-07T17:35+0500

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общество

награда

полицейский

ассоциация

юбилей

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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Отделение Международной полицейской ассоциации (МПА) в Узбекистане отметило свой 10-летний юбилей, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистанская МПА является структурным подразделением московского регионального отделения МПА. Поздравить узбекистанских правоохранителей с юбилеем приехал вице-президент московского отделения, генерал-майор полиции Андрей Головизин.В своём выступлении Андрей Головизин отметил, что ассоциация активно участвует в пропаганде службы в полиции и ориентирована на практическое взаимодействие с органами внутренних дел.Он добавил, что в настоящих условиях можно активно и плодотворно использовать потенциал Узбекской ассоциации, которая имеет реальные возможности для поддержания диалога с полицейскими других стран в борьбе с криминалитетом.В мероприятии также приняли участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны-интернационалисты и дети-инвалиды.В ходе празднования корреспондент Sputnik Рамиз Бахтияров получил специальную награду "за вклад в развитие Международной полицейской ассоциации Узбекистана.Награду корреспонденту вручил председатель МПА Узбекистана Мурат Атаджанов.Международная полицейская ассоциация была основана в 1950 году британскими полицейскими, которые в послевоенные годы переписывались и делились опытом со своими коллегами в Дании, Норвегии, Швеции и других странах.В настоящее время МПА является независимой организацией, состоящей из отставных сотрудников правоохранительных органов. Войти в ее состав могут полицейские в любой точке мира независимо от звания, расы, цвета кожи, языка или религиозной принадлежности.Ее основной целью является установление дружеских отношений, содействие международному сотрудничеству, а также развитие культурных связей между его участниками, расширение их мировоззрения и обмен профессиональным опытом.Отделение МПА в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации России с 2012 года.В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя. Отделение получило официальную регистрацию в Узбекистане 7 октября 2019 года.Читайте также: Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности

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международная полицейская ассоциация московская региональная узбекистанская узбекистан юбилей поразднование андрей головизин корреспондент sputnik рамиз бахтияров