Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации
17:35 07.10.2022 (обновлено: 17:45 07.10.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
МПА Узбекистана отметила свое 10-летие. Поздравить узбекистанских правоохранителей приехал вице-президент московского регионального отделения ассоциации Андрей Головизин.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Отделение Международной полицейской ассоциации (МПА) в Узбекистане отметило свой 10-летний юбилей, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Узбекистанская МПА является структурным подразделением московского регионального отделения МПА. Поздравить узбекистанских правоохранителей с юбилеем приехал вице-президент московского отделения, генерал-майор полиции Андрей Головизин.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В своём выступлении Андрей Головизин отметил, что ассоциация активно участвует в пропаганде службы в полиции и ориентирована на практическое взаимодействие с органами внутренних дел.
"Ассоциация международной полиции в Узбекистане оказывает социальную поддержку ветеранам, инвалидам и сотрудникам правоохранительных органов, а так же их семьям. Разрабатывает ряд социально благотворительных проектов и активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи", - сказал Головизин.
Он добавил, что в настоящих условиях можно активно и плодотворно использовать потенциал Узбекской ассоциации, которая имеет реальные возможности для поддержания диалога с полицейскими других стран в борьбе с криминалитетом.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В мероприятии также приняли участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны-интернационалисты и дети-инвалиды.
В ходе празднования корреспондент Sputnik Рамиз Бахтияров получил специальную награду "за вклад в развитие Международной полицейской ассоциации Узбекистана.
Награду корреспонденту вручил председатель МПА Узбекистана Мурат Атаджанов.
Международная полицейская ассоциация была основана в 1950 году британскими полицейскими, которые в послевоенные годы переписывались и делились опытом со своими коллегами в Дании, Норвегии, Швеции и других странах.
В настоящее время МПА является независимой организацией, состоящей из отставных сотрудников правоохранительных органов. Войти в ее состав могут полицейские в любой точке мира независимо от звания, расы, цвета кожи, языка или религиозной принадлежности.
Ее основной целью является установление дружеских отношений, содействие международному сотрудничеству, а также развитие культурных связей между его участниками, расширение их мировоззрения и обмен профессиональным опытом.
Отделение МПА в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации России с 2012 года.
В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя. Отделение получило официальную регистрацию в Узбекистане 7 октября 2019 года.