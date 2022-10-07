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https://uz.sputniknews.ru/20221007/korrespondent-sputnik-poluchil-nagradu-ot-politseyskoy-assotsiatsii-28912992.html
Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации
Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации
МПА Узбекистана отметила свое 10-летие. Поздравить узбекистанских правоохранителей приехал вице-президент московского регионального отделения ассоциации Андрей Головизин.
2022-10-07T17:35+0500
2022-10-07T17:45+0500
общество
награда
полицейский
ассоциация
юбилей
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ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Отделение Международной полицейской ассоциации (МПА) в Узбекистане отметило свой 10-летний юбилей, сообщает корреспондент Sputnik.Узбекистанская МПА является структурным подразделением московского регионального отделения МПА. Поздравить узбекистанских правоохранителей с юбилеем приехал вице-президент московского отделения, генерал-майор полиции Андрей Головизин.В своём выступлении Андрей Головизин отметил, что ассоциация активно участвует в пропаганде службы в полиции и ориентирована на практическое взаимодействие с органами внутренних дел.Он добавил, что в настоящих условиях можно активно и плодотворно использовать потенциал Узбекской ассоциации, которая имеет реальные возможности для поддержания диалога с полицейскими других стран в борьбе с криминалитетом.В мероприятии также приняли участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны-интернационалисты и дети-инвалиды.В ходе празднования корреспондент Sputnik Рамиз Бахтияров получил специальную награду "за вклад в развитие Международной полицейской ассоциации Узбекистана.Награду корреспонденту вручил председатель МПА Узбекистана Мурат Атаджанов.Международная полицейская ассоциация была основана в 1950 году британскими полицейскими, которые в послевоенные годы переписывались и делились опытом со своими коллегами в Дании, Норвегии, Швеции и других странах.В настоящее время МПА является независимой организацией, состоящей из отставных сотрудников правоохранительных органов. Войти в ее состав могут полицейские в любой точке мира независимо от звания, расы, цвета кожи, языка или религиозной принадлежности.Ее основной целью является установление дружеских отношений, содействие международному сотрудничеству, а также развитие культурных связей между его участниками, расширение их мировоззрения и обмен профессиональным опытом.Отделение МПА в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации России с 2012 года.В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя. Отделение получило официальную регистрацию в Узбекистане 7 октября 2019 года.Читайте также: Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности
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международная полицейская ассоциация московская региональная узбекистанская узбекистан юбилей поразднование андрей головизин корреспондент sputnik рамиз бахтияров
международная полицейская ассоциация московская региональная узбекистанская узбекистан юбилей поразднование андрей головизин корреспондент sputnik рамиз бахтияров

Корреспондент Sputnik получил награду от полицейской ассоциации

17:35 07.10.2022 (обновлено: 17:45 07.10.2022)
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2022
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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МПА Узбекистана отметила свое 10-летие. Поздравить узбекистанских правоохранителей приехал вице-президент московского регионального отделения ассоциации Андрей Головизин.
ТАШКЕНТ, 7 окт – Sputnik. Отделение Международной полицейской ассоциации (МПА) в Узбекистане отметило свой 10-летний юбилей, сообщает корреспондент Sputnik.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2022
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Узбекистанская МПА является структурным подразделением московского регионального отделения МПА. Поздравить узбекистанских правоохранителей с юбилеем приехал вице-президент московского отделения, генерал-майор полиции Андрей Головизин.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2022
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В своём выступлении Андрей Головизин отметил, что ассоциация активно участвует в пропаганде службы в полиции и ориентирована на практическое взаимодействие с органами внутренних дел.
"Ассоциация международной полиции в Узбекистане оказывает социальную поддержку ветеранам, инвалидам и сотрудникам правоохранительных органов, а так же их семьям. Разрабатывает ряд социально благотворительных проектов и активно участвует в патриотическом воспитании молодёжи", - сказал Головизин.
Он добавил, что в настоящих условиях можно активно и плодотворно использовать потенциал Узбекской ассоциации, которая имеет реальные возможности для поддержания диалога с полицейскими других стран в борьбе с криминалитетом.
© Sputnik/Рамиз БахтияровМеждународная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2022
Международная полицейская ассоциация в Узбекистане отметила 10-летие
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
В мероприятии также приняли участие представители дипмиссий иностранных государств в Узбекистане, сотрудники силовых структур, ветераны-интернационалисты и дети-инвалиды.
В ходе празднования корреспондент Sputnik Рамиз Бахтияров получил специальную награду "за вклад в развитие Международной полицейской ассоциации Узбекистана.
Награду корреспонденту вручил председатель МПА Узбекистана Мурат Атаджанов.
Международная полицейская ассоциация была основана в 1950 году британскими полицейскими, которые в послевоенные годы переписывались и делились опытом со своими коллегами в Дании, Норвегии, Швеции и других странах.
В настоящее время МПА является независимой организацией, состоящей из отставных сотрудников правоохранительных органов. Войти в ее состав могут полицейские в любой точке мира независимо от звания, расы, цвета кожи, языка или религиозной принадлежности.
Ее основной целью является установление дружеских отношений, содействие международному сотрудничеству, а также развитие культурных связей между его участниками, расширение их мировоззрения и обмен профессиональным опытом.
Отделение МПА в Узбекистане является членом Международной полицейской ассоциации России с 2012 года.
В 2016 году клуб получил сертификат МПА в качестве наблюдателя. Отделение получило официальную регистрацию в Узбекистане 7 октября 2019 года.
Читайте также: Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей - подробности
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