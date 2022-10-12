https://uz.sputniknews.ru/20221012/poroxovaya-bochka-planety-vzryvatsya-ne-namerena-29056067.html

"Пороховая бочка" планеты взрываться не намерена

"Пороховая бочка" планеты взрываться не намерена

Визит президента и эмира Объединенных Арабских Эмиратов в Россию для широкой аудитории стал внезапным: поездка была анонсирована в понедельник, а вчера он уже общался с Владимиром Путиным в Петербурге.

2022-10-12T12:58+0500

2022-10-12T12:58+0500

2022-10-12T12:58+0500

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оаэ

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В качестве главной темы для встречи двух лидеров МИД ОАЭ сразу назвал "помощь в достижении эффективных политических решений" кризиса на Украине, напоминает корреспондент РИА Новости. Но повестка разговора двух лидеров, разумеется, оказалась много шире: ситуация на энергетических рынках, Сирия, обстановка вокруг Запорожской АЭС. Можно только предполагать, что еще президенты обсуждали за закрытыми дверьми, но нет сомнений, что в поле их зрения попали самые острые вопросы, а таковых с каждым днем становится все больше.По существу, на встрече в Петербурге руководитель ОАЭ выступал в качестве представителя не только своей страны, но и всех монархий Персидского залива. Учитывая, сколь стремительно развиваются события, требуется регулярная сверка часов на высшем уровне, так как возникает немалое количество рисков, которым необходимо противодействовать совместно.Ближний Восток в целом и регион Персидского залива в частности находятся в весьма непростой ситуации с массой нависающих над ними угроз, и страны региона вынуждены думать о собственном выживании — выживании в буквальном смысле этого слова.Как известно, на протяжении многих десятилетий монархии залива входили в американскую зону влияния и были очень важным партнером США. Сотрудничество было взаимовыгодным: Штаты фактически получали контроль над мировым рынком нефти, регион — нахождение под американским военным "зонтиком", что крайне актуально, поскольку Ближний Восток справедливо называют пороховой бочкой планеты.Кроме того, страны Персидского залива на протяжении многих лет рассчитывали получить от партнерства со Штатами еще один крайне важный бонус — модернизацию. Регион является глубоко приверженным своим традициям, но у его элит давно появилось понимание, что нефть не вечна: однажды льющийся на их страны долларовый дождь иссякнет, и тогда вопрос очень короткого времени — когда сюда вернется привычная бедуинская бедность, которая здесь была тысячелетиями. А значит, было бы вполне логично использовать имеющиеся возможности, чтобы при помощи высокоразвитых и продвинутых США заложить основы для нового рывка — технологического, индустриального и так далее. И американцы им это неоднократно обещали. И всякий раз обманывали.СВО: продолжение российского возмездия киевскому режимуДальше засбоила военная защита американцев. Два с половиной года назад Штаты вывезли из Саудовской Аравии зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые прикрывали нефтяные объекты страны и по которым наносили удары йеменские повстанцы — хуситы. Ну а усиление либерально-левацких сил в американских госструктурах привело к тому, что прагматичная политика США, которые до того никогда не лезли во внутренние дела ближневосточных монархий, сменилась критикой за их недостаточную демократичность и бесчисленные грехи перед передовым человечеством.В общем, уже несколько лет, как руководителям региона стали очевидны крайне неблагоприятные перспективы для их стран и для них лично. Именно это в значительной мере подтолкнуло эти государства к сближению с Россией и созданию формата ОПЕК+, который действует в интересах участников, а не США.Ну а нынешний год развеял всякие иллюзии и надежды, которые еще могли у кого-то оставаться, относительно уходящего глобального гегемона: Штаты на глазах всего мира целенаправленно уничтожают континентальную Европу, которая, как ни крути, принадлежит к той же западной цивилизации. Очевидно, что всех остальных англосаксы для собственного спасения пустят в расход, вообще не задумываясь.И Ближний Восток тут первый в очереди.Вернее, первой была Украина, но эффект от ее поджигания оказался не столь масштабным, как рассчитывали. Европа, конечно, терпит крах ускоренными темпами, но Россия мало того что демонстрирует впечатляющую устойчивость, так еще и умудряется не сбавлять темпов работы по другим направлениям деятельности.А значит, Ближневосточный регион и государства Персидского залива оказались перед лицом недвусмысленной и очень серьезной угрозы.В данный момент западный мейнстрим прямо обвиняет ОПЕК+ и конкретно Саудовскую Аравию в помощи российской спецоперации на Украине. Об этом, в частности, написала The Washington Post. Именно так там интерпретировали решение о сокращении нефтедобычи, принятое картелем на прошлой неделе.Ответ американцев не заставил себя ждать. В конгрессе США готовится законопроект о приостановке поставок американского оружия саудитам, а это означает еще большее военное ослабление важнейшей страны региона.Плюс в распоряжении американцев остаются мощные неформальные инструменты влияния на Ближнем Востоке. Например, прямо сейчас — в который раз за последние годы — Иран вынужден справляться с волной беспорядков, раздутых на пустом месте и источником которых на этот раз стала курдская община.Между Тегераном и монархиями Залива традиционно очень сложные отношения, но в данном случае радоваться последним не приходится, потому что все государства региона оказались в одной лодке, которую намерены поджечь и потопить Штаты. И абсолютно любой стране в этой части планеты можно устроить аналогичные проблемы. Не говоря уже о том, что у американцев есть совершенно неконвенциональное оружие в виде подконтрольных организаций боевиков-радикалов, которых они могут натравить на кого захотят.В результате, чтобы справиться с надвигающимся геополитическим штормом, региону требуется союзник, который, помимо крепкой экономики, обладания рядом критически значимых технологий, внушительного запаса прочности и множества иных достоинств, уже неоднократно доказал свою способность выстоять и побеждать в военном противостоянии с США и НАТО, причем даже в ситуациях, когда расклады явно не в его пользу.Интересно, кто бы это мог быть?Читайте также: Началась новая стадия демонтажа Украины

россия

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