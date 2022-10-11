https://uz.sputniknews.ru/20221011/svo-prodoljenie-rossiyskogo-vozmezdiya-kievskomu-rejimu-29042737.html

СВО: продолжение российского возмездия киевскому режиму

СВО: продолжение российского возмездия киевскому режиму

Российские Вооруженные силы 10 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, связи и энергетики на всей территории Украины

2022-10-11T21:30+0500

2022-10-11T21:30+0500

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Москва очень жестко отреагировала на террористический акт спецслужб киевского режима на Крымском мосту. Специальная военная операция ВС России заметно трансформировалась – обрела новую стратегию, могущество и бескомпромиссность. Цели СВО не изменились: демилитаризация и денацификация Украины всего лишь получили новые опции и географический масштаб.Российские Вооруженные силы 10 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, связи и энергетики на всей территории Украины, включая Львов и Киев. Минобороны РФ после полудня 10 октября сообщило: "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены".В свою очередь ВСУ заявили о применении Россией более 100 ракет пяти типов, а также ударных беспилотников, а Нацполиция – о повреждении 70 объектов, из которых 29 – критической инфраструктуры. По данным госслужбы по ЧС Украины, пять областей остались без электричества и связи.Если кому-то вчерашние события и суровое заявление президента РФ Владимира Путина о террористическом характере киевского режима показались одноразовой акцией устрашения или демонстрацией силы, сегодняшние российские удары на всю глубину оперативного тыла ВСУ – по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины – подтверждают принципиальные изменения стратегии и тактики Кремля.Утром 11 октября поражены цели в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Хмельницкой областях, в городах Запорожье, Кривой Рог, Винница, Одесса, Очаков, Николаев, Ровно и Львов.Генштаб ВСУ до полудня доложил, что на территорию Украины прилетели 40 ракет, около 20 ударных беспилотников, и на подходе еще 20 российских крылатых ракет большой дальности. Продолжение следует. И больше никто из украинцев не фотографируется на фоне плаката с горящим Крымским мостом.В информационной сфере появляются новые, броские определения: "инфраструктурная война", "шоковая терапия", "судный день", которые все же не отражают сути: Москва вынуждена действовать предельно жестко и бескомпромиссно, ведь киевский режим поставил себя на одну доску с одиозными террористическими группировками планеты.До атаки на Крымский мост украинские "специалисты" устроили три теракта на Курской атомной электростанции (территория РФ), пытались подорвать газопровод "Турецкий поток" в Черном море. Уничтожение критичных объектов энергетической инфраструктуры Украины снижает возможности логистики, разведки, связи и управления ВСУ и СБУ. Поезда с оружием Запада переходят на тепловозную тягу, однако резервов горючего хватит ненадолго – капитуляция неизбежна.Россия "выключает" украинский проект СШАПо оценкам украинского правительства, ко вторнику выведено из строя до 15% общей энергосистемы страны. Вроде бы, не критично, поддается оперативному восстановлению. Многодневное продолжение российских ударов гарантированно "выключит" энергосистему, связь, серверы, предприятия по ремонту военной техники, банки, СМИ, логистику и экономику Украины в целом. Если рассуждать о сроках, американцы реализовывали "коллапс" энергетической инфраструктуры в Сербии и Ираке в течение нескольких недель.Наступающие холода ускорят возвращение ВСУ в XVIII век, по определению зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, "полноценный демонтаж" киевского режима. США и НАТО не помогут.Украина снова просит у США ракеты ATACMS дальностью до 300 км, комплексы ПВО NASAMS, истребители F-15 и F-16. Президент США Джозеф Байден может сколько угодно обещать Зеленскому современные средства ПВО, это "сказка про белого бычка". Американцы не располагают необходимым количеством комплексов, к тому же они технологически несовершенны, и защиты не гарантируют.Североатлантический альянс не намерен ввязываться в прямой военный конфликт с Россией или поставлять ударную авиацию натовских стандартов. Украинский президент Владимир Зеленский требует от Запада "закрыть небо", а это невозможно технологически.Для прикрытия только 20 областных центров Украины наземными средствами ПВО необходимы около 200 комплексов средней дальности типа Patriot, Irisили NASAMS– это десятки миллиардов долларов. Однако суть не в деньгах, такого количества ЗРК просто нет в арсеналах НАТО, на изготовление потребуются годы. Даже развитые европейские страны не имеют развитой системы ПВО. Все упомянутые комплексы (ЗРК) – несовершенны, мифологизированы, и ни разу не доказали могущество в конфликтах высокой интенсивности.Ранее мы подробно разбирались, почему NASAMS – мистификация. Российские ракетные удары по объектам в Киеве 10 октября доказали бесполезность американо-норвежских ЗРК NASAMS, за поставку которых Зеленский в конце сентября горячо благодарил президента и конгресс США.Командование ВСУ оправдывается: вторые сутки на Украину одновременно "прилетает" слишком много ракет, чтобы их можно было перехватить существующими средствами ПВО. Отмечается дефицит и низкое качество старых зенитных боеприпасов, которые хранились не по инструкции. Именно этим объясняются "попадания" по жилым домам и в киевском парке Шевченко.Российские крылатые ракеты большой дальности серии Х и "Калибры" практически неуловимы, а "прилеты" гиперзвуковых "Искандеров" и "Кинжалов" украинские расчеты вообще никогда не видели на экранах радаров – не отражаются.По оценкам аналитических центров США, ВС России располагают минимум 1830 конвенциональными ракетами ОТР и средствами их доставки, что позволяет наносить удары по критической инфраструктуре Украины пакетами по 100 ракет ежедневно – в течение полугода, без учета производственного пополнения. Очевидно, такого расхода времени и ракет не потребуется.Клоун адаНа этом фоне киевский режим предлагает Западу быстрее самоубиться, то есть заключить новый антироссийский пакт с Украиной, частично смоделированный по образцу отношений США с Израилем. В Брюсселе 12 – 13 октября состоится экстренная встреча министров обороны стран НАТО по Украине. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс считает необходимым созвать в ближайшие дни экстренный саммит стран альянса по украинской проблематике. Россия предупреждает Вашингтон и его союзников об опасности неконтролируемой эскалации из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины.Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сегодня заявил, что Москва будет вынуждена предпринимать адекватные и асимметричные контрмеры. В Госдуме РФ, к примеру, предложили "погасить" спутниковую группировку НАТО, которая ведет разведывательную деятельность и координирует ракетные удары ВСУ по новым территориям России.Затеять опосредствованную войну с РФ, и победить самую могущественную ядерную державу мира на Украинском ТВД некими общими усилиями (оружием) Запада – глупейшая и опаснейшая геополитическая идея столетия. Откровенно говоря, безрассудная антироссийская позиция угрожает прямым, физическим, гарантированным уничтожением США и другим странам НАТО, если у Москвы не останется других способов защиты национальной безопасности. Стратегам Вашингтона и Брюсселя важно не забывать об этом (memento mori). Победа России на украинском ТВД станет поражением НАТО, которое неизбежно. Иллюзий здесь быть не должно.Страны G7 сегодня пообещали Украине финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку "столько, сколько потребуется", однако не предложили конкретных шагов по новым мерам или поставкам оружия для ВСУ.Многие европейские политики начинают публично заявлять, что благополучия ЕС строилось на дешевых энергоресурсах из Сибири, то есть европейцы жили богато благодаря России. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр 10 октября в парламенте заявил: "Мы не должны допустить, чтобы конфликт на Украине привел к американскому экономическому господству и ослаблению Европы". Тревога понятна – американский партнер продает свой СПГ в Европе в четыре раза дороже, чем своим компаниям, в Штатах.С другой стороны, экс-начальник штаба Армии США, генерал Джек Кин вполне удовлетворен: "Мы инвестировали в Украину крохи – всего 66 млрд в этом году. Это 1,1% бюджета, а получаем несоизмеримые большие преимущества. Вашингтон смог сделать главное – создать на границах с Россией серьезного для Москвы соперника, который должен будет мешать российскому руководству проводить политику влияния в Восточной Европе, особенно в странах бывшего СССР. Поэтому такая инвестиция именно в украинцев, которые в интересах США сражаются с Россией, очень даже выгодна".Насколько это выгодно самим украинцам? Вопрос риторический. Украина в большой геополитике – расходный материал, инструмент для достижения глобальных целей Вашингтона. Поэтому ее ждет разруха и обнищание народа.Турецкое издание SABAH отмечает, что Украины в известном смысле не останется. После того, как Россия отрежет ее от моря, а Польша захватит оставшиеся западные части страны. Поэтому Украина – еще один свежий пример того, что происходит со странами, поддерживаемыми Соединенными Штатами, и "это должно послужить уроком для всех государств, прежде всего для стран Европы".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Читайте также:Американские "невидимки" F-35 по-прежнему плохо летают

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