https://uz.sputniknews.ru/20221012/predstaviteli-uzbekskix-i-kazaxskix-jd-kompaniy-obsudili-gruzovye-perevozki-29058851.html
Представители узбекских и казахских ЖД компаний обсудили грузовые перевозки
Представители узбекских и казахских ЖД компаний обсудили грузовые перевозки
Встреча делегации “Казахстан темир жолы” с руководством узбекистанского перевозчика прошла в Ташкенте.
2022-10-12T13:59+0500
2022-10-12T13:59+0500
2022-10-12T14:02+0500
общество
узбекистон темир йуллари
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча представителей “Узбекистон темир йуллари” с казахстанскими коллегами.Делегация “Қазақстан темір жолы” обсудила с узбекистанской компанией дальнейшее развитие сотрудничества в области грузоперевозок, сообщает пресс-служба “Узбекистон темир йуллари”.В ходе переговоров стороны обсудили вопросы организации бесперебойных грузовых перевозок между двумя странами.Читайте также: Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД
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узбекистан казахстан узбекистон темир йуллари қазақстан темір жолы казахстан темир жолы встреча переговоры в ташкенте грузоперевозки
узбекистан казахстан узбекистон темир йуллари қазақстан темір жолы казахстан темир жолы встреча переговоры в ташкенте грузоперевозки
Представители узбекских и казахских ЖД компаний обсудили грузовые перевозки
13:59 12.10.2022 (обновлено: 14:02 12.10.2022)
Встреча делегации “Қазақстан темір жолы” с руководством узбекистанского перевозчика прошла в Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча представителей “Узбекистон темир йуллари” с казахстанскими коллегами.
Делегация “Қазақстан темір жолы” обсудила с узбекистанской компанией дальнейшее развитие сотрудничества в области грузоперевозок, сообщает
пресс-служба “Узбекистон темир йуллари”.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы организации бесперебойных грузовых перевозок между двумя странами.