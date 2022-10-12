https://uz.sputniknews.ru/20221012/predstaviteli-uzbekskix-i-kazaxskix-jd-kompaniy-obsudili-gruzovye-perevozki-29058851.html

Представители узбекских и казахских ЖД компаний обсудили грузовые перевозки

Представители узбекских и казахских ЖД компаний обсудили грузовые перевозки

Встреча делегации “Казахстан темир жолы” с руководством узбекистанского перевозчика прошла в Ташкенте.

2022-10-12T13:59+0500

2022-10-12T13:59+0500

2022-10-12T14:02+0500

общество

узбекистон темир йуллари

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. В Ташкенте прошла встреча представителей “Узбекистон темир йуллари” с казахстанскими коллегами.Делегация “Қазақстан темір жолы” обсудила с узбекистанской компанией дальнейшее развитие сотрудничества в области грузоперевозок, сообщает пресс-служба “Узбекистон темир йуллари”.В ходе переговоров стороны обсудили вопросы организации бесперебойных грузовых перевозок между двумя странами.Читайте также: Узбекистанские железнодорожники приняли участие в XIV Слете молодежи РЖД

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