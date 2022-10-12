https://uz.sputniknews.ru/20221012/produkty-poleznye-dlya-raboty-mozga-nazvala-dietolog-29044234.html
Продукты, полезные для работы мозга, назвала диетолог
Продукты, полезные для работы мозга, назвала диетолог
Нельзя пренебрегать углеводами, поскольку глюкоза нужна мозгу для получения энергии.
2022-10-12T07:01+0500
2022-10-12T07:01+0500
2022-10-12T07:01+0500
это интересно
диетолог
мозг
продукты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1e/27622025_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_ca52829101b1c413badc91c4a3fea664.jpg
Для работы мозга нужно употреблять в пищу рыбу, сложные углеводы, фрукты, овощи, ягоды, орехи, а также пить кофе, травяной чай, а главное — воду, рассказала член российской ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова."Омега-3 и Омега-6 необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, печень трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль. Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга. Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов", — сообщила URA.RU Дарья Русакова.Диетолог добавила, что нельзя также пренебрегать углеводами, поскольку глюкоза нужна мозгу для получения энергии.Кроме того, углеводы помогают синтезу серотонина, который играет важную роль в регулировании настроения и когнитивных функций мозга. Специалист посоветовала есть цельнозерновые продукты и бобовые.Читайте также:Три простых способа заставят мозг работать лучше
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/08/1e/27622025_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_55041465946972b7482656558cb116f8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
какие продукты полезные для работы мозга назвала диетолог углеводы рыба рыбу сложные углеводы фрукты овощи ягоды орехи кофе травяной чай вода как заставить мозг работать лучше советы врача рекомендации эксперт новости
какие продукты полезные для работы мозга назвала диетолог углеводы рыба рыбу сложные углеводы фрукты овощи ягоды орехи кофе травяной чай вода как заставить мозг работать лучше советы врача рекомендации эксперт новости
Продукты, полезные для работы мозга, назвала диетолог
Диетолог объяснила, что нельзя пренебрегать углеводами, поскольку глюкоза нужна мозгу для получения энергии.
Для работы мозга нужно употреблять в пищу рыбу, сложные углеводы, фрукты, овощи, ягоды, орехи, а также пить кофе, травяной чай, а главное — воду, рассказала член российской ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.
"Омега-3 и Омега-6 необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, печень трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль. Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга. Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов", — сообщила URA.RU
Дарья Русакова.
Диетолог добавила, что нельзя также пренебрегать углеводами, поскольку глюкоза нужна мозгу для получения энергии.
Кроме того, углеводы помогают синтезу серотонина, который играет важную роль в регулировании настроения и когнитивных функций мозга. Специалист посоветовала есть цельнозерновые продукты и бобовые.