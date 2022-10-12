https://uz.sputniknews.ru/20221012/produkty-poleznye-dlya-raboty-mozga-nazvala-dietolog-29044234.html

Продукты, полезные для работы мозга, назвала диетолог

Продукты, полезные для работы мозга, назвала диетолог

Нельзя пренебрегать углеводами, поскольку глюкоза нужна мозгу для получения энергии.

2022-10-12T07:01+0500

2022-10-12T07:01+0500

2022-10-12T07:01+0500

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диетолог

мозг

продукты

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Для работы мозга нужно употреблять в пищу рыбу, сложные углеводы, фрукты, овощи, ягоды, орехи, а также пить кофе, травяной чай, а главное — воду, рассказала член российской ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова."Омега-3 и Омега-6 необходимы мозгу. Они содержатся в морепродуктах, рыбе жирных сортов, таких как лосось, голубой тунец, сардины, сельдь, печень трески. Ими богаты оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль. Ягоды, особенно темные, такие как ежевика, черника и вишня, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга. Фрукты содержат антиоксиданты, защищающие клетки от токсинов", — сообщила URA.RU Дарья Русакова.Диетолог добавила, что нельзя также пренебрегать углеводами, поскольку глюкоза нужна мозгу для получения энергии.Кроме того, углеводы помогают синтезу серотонина, который играет важную роль в регулировании настроения и когнитивных функций мозга. Специалист посоветовала есть цельнозерновые продукты и бобовые.Читайте также:Три простых способа заставят мозг работать лучше

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