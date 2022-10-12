https://uz.sputniknews.ru/20221012/rossiya-mojet-sozdat-krupneyshiy-gazovyy-xab-v-turtsii--putin-29065762.html

Россия может создать крупнейший газовый хаб в Турции – Путин

Россия может создать крупнейший газовый хаб в Турции – Путин

Потерянный объем экспорта через "Северные потоки" можно перенаправить через Турцию, если этого хотят партнеры, заявил на заседании Российской энергетической недели Владимир Путин.

2022-10-12T17:06+0500

2022-10-12T17:06+0500

2022-10-12T17:06+0500

россия

турция

европа

газ

владимир путин

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия может открыть большой газовый хаб в Турции для транзита топлива в Европу. Об этом на заседании Российской энергетической недели заявил российский президент Владимир Путин.Как отметил глава государства, несмотря на все ограничения и санкции, Россия сохранит добычу нефти на прежнем уровне и будет продавать свой газ на мировом рынке. Ситуация с "Северными потоками" не помешает этому, поскольку действует еще "Турецкий поток".В настоящее время через Турцию Россия экспортирует в Европу посредством "Турецкого потока" 14 млрд кубических метров газа, отметил Владимир Путин.Читайте также: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

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