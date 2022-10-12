https://uz.sputniknews.ru/20221012/rossiya-mojet-sozdat-krupneyshiy-gazovyy-xab-v-turtsii--putin-29065762.html
Россия может создать крупнейший газовый хаб в Турции – Путин
Россия может создать крупнейший газовый хаб в Турции – Путин
Потерянный объем экспорта через "Северные потоки" можно перенаправить через Турцию, если этого хотят партнеры, заявил на заседании Российской энергетической недели Владимир Путин.
2022-10-12T17:06+0500
2022-10-12T17:06+0500
2022-10-12T17:06+0500
россия
турция
европа
газ
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия может открыть большой газовый хаб в Турции для транзита топлива в Европу. Об этом на заседании Российской энергетической недели заявил российский президент Владимир Путин.Как отметил глава государства, несмотря на все ограничения и санкции, Россия сохранит добычу нефти на прежнем уровне и будет продавать свой газ на мировом рынке. Ситуация с "Северными потоками" не помешает этому, поскольку действует еще "Турецкий поток".В настоящее время через Турцию Россия экспортирует в Европу посредством "Турецкого потока" 14 млрд кубических метров газа, отметил Владимир Путин.Читайте также: Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
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турция крупнейший газовый хаб "северный поток" "турецкий поток" владимир путин президент россии российская энергетическая неделя
турция крупнейший газовый хаб "северный поток" "турецкий поток" владимир путин президент россии российская энергетическая неделя
Россия может создать крупнейший газовый хаб в Турции – Путин
Потерянный объем экспорта через "Северные потоки" можно перенаправить через Турцию, если этого хотят партнеры, заявил на заседании Российской энергетической недели Владимир Путин.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Россия может открыть большой газовый хаб в Турции для транзита топлива в Европу. Об этом на заседании Российской энергетической недели заявил российский президент Владимир Путин.
Как отметил глава государства, несмотря на все ограничения и санкции, Россия сохранит добычу нефти на прежнем уровне и будет продавать свой газ на мировом рынке. Ситуация с "Северными потоками" не помешает этому, поскольку действует еще "Турецкий поток".
"Утраченный объем транзита по "Северным потокам", по дну Балтийского моря, мы можем переместить и в регион Черного моря, и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы. Если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", - подчеркнул он.
В настоящее время через Турцию Россия экспортирует в Европу посредством "Турецкого потока" 14 млрд кубических метров газа, отметил Владимир Путин.