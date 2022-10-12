https://uz.sputniknews.ru/20221012/rossiyskaya-kompaniya-rasschityvaet-lokalizovat-proizvodstvo-protezov-v-uzbekistane-29044414.html
Российская компания рассчитывает локализовать производство протезов в Узбекистане
Российская компания рассчитывает локализовать производство протезов в Узбекистане
"Моторика" разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья.
2022-10-12T09:03+0500
2022-10-12T09:03+0500
2022-10-12T09:03+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российское предприятие "Моторика" рассматривает возможность локализовать производство высокотехнологичных протезов в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании.По данным пресс-службы, "Моторика" и агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана подписали меморандум о развитии реабилитационной индустрии в республике до 2026 года."Первый этап предполагает обеспечение детей до 18 лет функциональными протезами рук, а следующий - взрослых старше 18 с дальнейшим запуском полного цикла программы реабилитации. Рассматривается возможность локализации производства в Узбекистане", - говорится в сообщении для СМИ."Моторика" также презентовала свою линейку технических средств реабилитации и программу полного цикла реабилитации и систему развития навыков владения этими средствами. Компания также установила несколько протезов инвалидам, в том числе двум детям.Предприятие "Моторика" является резидентом "Сколково". "Моторика" разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья.Читайте также:Медуниверситет им. Пирогова реконструирует здание своего филиала в Ташкенте
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российская компания рассчитывает локализовать производство протезов в узбекистане моторика разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья новости технологии экономика медицина инвалиды протезы рук кисти
российская компания рассчитывает локализовать производство протезов в узбекистане моторика разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья новости технологии экономика медицина инвалиды протезы рук кисти
Российская компания рассчитывает локализовать производство протезов в Узбекистане
"Моторика" разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Российское предприятие "Моторика" рассматривает возможность локализовать производство высокотехнологичных протезов в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании.
По данным пресс-службы, "Моторика" и агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана подписали меморандум о развитии реабилитационной индустрии в республике до 2026 года.
"Первый этап предполагает обеспечение детей до 18 лет функциональными протезами рук, а следующий - взрослых старше 18 с дальнейшим запуском полного цикла программы реабилитации. Рассматривается возможность локализации производства в Узбекистане", - говорится в сообщении для СМИ.
"Моторика" также презентовала свою линейку технических средств реабилитации и программу полного цикла реабилитации и систему развития навыков владения этими средствами. Компания также установила несколько протезов инвалидам, в том числе двум детям.
Предприятие "Моторика" является резидентом "Сколково". "Моторика" разрабатывает и производит высокотехнологичные протезы кисти и предплечья.