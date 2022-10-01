https://uz.sputniknews.ru/20221001/rnimu-pomojet-v-rekonstruktsii-zdaniya-tashkentskogo-filiala-28669718.html

Медуниверситет им. Пирогова реконструирует здание своего филиала в Ташкенте

Медуниверситет им. Пирогова реконструирует здание своего филиала в Ташкенте

Об итогах сентябрьской поездки делегации РНИМУ в Узбекистан читайте в нашем материале.

2022-10-01T10:02+0500

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) примет участие в реконструкции зданий и инфраструктуры своего филиала в Ташкенте.Об этом заявил проректор по инновационной деятельности, директор ташкентского филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Дмитрий Шагин, сообщает корреспондент Sputnik.В сентябре представители российского вуза посетили Узбекистан.Глава делегации Дмитрий Шагин в рамках визита провел ряд встреч с руководством отделения по лечению генных дерматозов в Центральной Азии фонда "Дети-бабочки", Благотворительным фондом помощи онкобольным детям и хоспис Ezgu Amal, Центра передовых технологий Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан, а также посетил здания филиала Университета, провел встречу с руководителем проектно-архитектурного бюро, на которой обсудили реконструкцию главного здания, строительство общежития и аккредитационно-симуляционного центра. Ранее сообщалось, что Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии.Читайте также:Мирзиёев: В Узбекистане отметят 1050-летие со дня рождения Аль-Бируни

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рниму поможет в реконструкции здания ташкентского филиала об итогах сентябрьской поездки делегации рниму имени пирогова в узбекистан новости заявления