https://uz.sputniknews.ru/20221001/rnimu-pomojet-v-rekonstruktsii-zdaniya-tashkentskogo-filiala-28669718.html
Медуниверситет им. Пирогова реконструирует здание своего филиала в Ташкенте
Медуниверситет им. Пирогова реконструирует здание своего филиала в Ташкенте
Об итогах сентябрьской поездки делегации РНИМУ в Узбекистан читайте в нашем материале.
2022-10-01T10:02+0500
2022-10-01T10:02+0500
2022-10-01T12:30+0500
общество
россия
узбекистан
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24138441_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_385f0d4ee5458bf27bc9901e76190ac2.jpg
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) примет участие в реконструкции зданий и инфраструктуры своего филиала в Ташкенте.Об этом заявил проректор по инновационной деятельности, директор ташкентского филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Дмитрий Шагин, сообщает корреспондент Sputnik.В сентябре представители российского вуза посетили Узбекистан.Глава делегации Дмитрий Шагин в рамках визита провел ряд встреч с руководством отделения по лечению генных дерматозов в Центральной Азии фонда "Дети-бабочки", Благотворительным фондом помощи онкобольным детям и хоспис Ezgu Amal, Центра передовых технологий Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан, а также посетил здания филиала Университета, провел встречу с руководителем проектно-архитектурного бюро, на которой обсудили реконструкцию главного здания, строительство общежития и аккредитационно-симуляционного центра. Ранее сообщалось, что Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии.Читайте также:Мирзиёев: В Узбекистане отметят 1050-летие со дня рождения Аль-Бируни
россия
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/16/24138441_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0427c45d2cd8da58e640f26d0becb6fe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
рниму поможет в реконструкции здания ташкентского филиала об итогах сентябрьской поездки делегации рниму имени пирогова в узбекистан новости заявления
рниму поможет в реконструкции здания ташкентского филиала об итогах сентябрьской поездки делегации рниму имени пирогова в узбекистан новости заявления
Медуниверситет им. Пирогова реконструирует здание своего филиала в Ташкенте
10:02 01.10.2022 (обновлено: 12:30 01.10.2022)
В сентябре делегация медицинского университета побывала в Узбекистане, провела ряд встреч и познакомилась с работой своего филиала.
ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова (РНИМУ) примет участие в реконструкции зданий и инфраструктуры своего филиала в Ташкенте.
Об этом заявил проректор по инновационной деятельности, директор ташкентского филиала РНИМУ имени Н.И. Пирогова Дмитрий Шагин, сообщает корреспондент Sputnik
.
В сентябре представители российского вуза посетили Узбекистан.
Глава делегации Дмитрий Шагин в рамках визита провел ряд встреч с руководством отделения по лечению генных дерматозов в Центральной Азии фонда "Дети-бабочки", Благотворительным фондом помощи онкобольным детям и хоспис Ezgu Amal, Центра передовых технологий Министерства Инновационного развития Республики Узбекистан, а также посетил здания филиала Университета, провел встречу с руководителем проектно-архитектурного бюро, на которой обсудили реконструкцию главного здания, строительство общежития и аккредитационно-симуляционного центра.
"Команда архитекторов в октябре прибудет в Москву для согласования и подписания необходимых документов, и уже к концу года будет начато строительство", — сообщил директор филиала.
Ранее сообщалось
, что Узбекистан и Россия планируют совместную подготовку психологов для отделений онкологии.