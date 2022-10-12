https://uz.sputniknews.ru/20221012/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-astanu-29062770.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану

Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану

Он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

2022-10-12T16:01+0500

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политика

шавкат мирзиёев

астана

визит

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану, сообщает пресс-служба главы государства. В Казахстане он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.Кроме того, на полях форумов президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.Читайте также: СВМДА в Казахстане стартует сегодня

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