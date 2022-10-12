Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану
16:01 12.10.2022 (обновлено: 16:02 12.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану
Он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану
В Казахстане он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
Кроме того, на полях форумов президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.
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