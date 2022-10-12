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https://uz.sputniknews.ru/20221012/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-astanu-29062770.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану
Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану
Он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
2022-10-12T16:01+0500
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политика
шавкат мирзиёев
астана
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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану, сообщает пресс-служба главы государства. В Казахстане он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.Кроме того, на полях форумов президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.Читайте также: СВМДА в Казахстане стартует сегодня
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президент шавкат мирзиёев астана казахстан официальный визит вылетел отбыл совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии саммит снг
президент шавкат мирзиёев астана казахстан официальный визит вылетел отбыл совещание по взаимодействию и мерам доверия в азии саммит снг

Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану

16:01 12.10.2022 (обновлено: 16:02 12.10.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вылетел в Астану, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.10.2022
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева отбыл с рабочим визитомв город Астану
© Пресс-служба президента Узбекистана
В Казахстане он примет участие в в очередных заседаниях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
Кроме того, на полях форумов президент Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч.
Читайте также: СВМДА в Казахстане стартует сегодня
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