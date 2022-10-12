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СВМДА в Казахстане стартует сегодня

СВМДА в Казахстане стартует сегодня

В VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии примут участие главы 11 государств. 12.10.2022, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В столице Казахстана сегодня стартует VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМДА). В заседании примут участие главы 11 государств, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."В шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет 12-13 октября текущего года, примут участие 11 глав государств, один вице-президент, один заместитель председателя и пять министров", - сказал Смадияров.На саммите будут присутствовать лидеры Узбекистана, России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, Турции, Вьетнама и Китая. В качестве наблюдателя на саммите будет также присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.

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