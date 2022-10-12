https://uz.sputniknews.ru/20221012/svmda-v-kazaxstane-startuet-segodnya-29051388.html
СВМДА в Казахстане стартует сегодня
СВМДА в Казахстане стартует сегодня
В VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии примут участие главы 11 государств. 12.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-12T11:00+0500
2022-10-12T11:00+0500
2022-10-12T11:09+0500
в мире
казахстан
астана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/555/91/5559137_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_5143c0e2efb1b0dde46d5e47692a784d.jpg
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В столице Казахстана сегодня стартует VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМДА). В заседании примут участие главы 11 государств, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."В шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет 12-13 октября текущего года, примут участие 11 глав государств, один вице-президент, один заместитель председателя и пять министров", - сказал Смадияров.На саммите будут присутствовать лидеры Узбекистана, России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, Турции, Вьетнама и Китая. В качестве наблюдателя на саммите будет также присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко.СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.
казахстан
астана
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/555/91/5559137_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_1d56efb3c14d78ded85e8c86668d8a01.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, астана
СВМДА в Казахстане стартует сегодня
11:00 12.10.2022 (обновлено: 11:09 12.10.2022)
В VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии примут участие главы 11 государств.
ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В столице Казахстана сегодня стартует VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СМДА). В заседании примут участие главы 11 государств, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"В шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет 12-13 октября текущего года, примут участие 11 глав государств, один вице-президент, один заместитель председателя и пять министров", - сказал Смадияров.
На саммите будут присутствовать лидеры Узбекистана, России, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, Турции, Вьетнама и Китая. В качестве наблюдателя на саммите будет также присутствовать президент Беларуси Александр Лукашенко.
СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Членами СВМДА являются 27 государств региона. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей.
Узбекистан подписал основной документ СВМДА – Алматинский акт 4 июня 2002 года.