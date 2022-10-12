https://uz.sputniknews.ru/20221012/shkolnitsa-iz-uzbekistana-primet-uchastie-v-festivale-belaya-trost-v-moskve-29070888.html
Школьница из Узбекистана примет участие в фестивале "Белая трость" в Москве
Школьница из Узбекистана примет участие в фестивале "Белая трость" в Москве
Юная певица выступит на Гала-концерте фестиваля на одной сцене со звездами российской эстрады.
2022-10-12T20:24+0500
2022-10-12T20:24+0500
2022-10-12T20:24+0500
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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Школьница из Узбекистана, 12-летняя Шавкатова Севнора Бегзод кизи выступит на Гала-концерте международного благотворительного фестиваля "Белая трость".Финал фестиваля, организованного благотворительным фондом "По зову сердца" при поддержке Россотрудничества, пройдет в Москве 13 октября. Концерт приурочен к Международному дню белой трости – символа незрячего человека.В отборочных турах фестиваля приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В Гала-концерте примут участие 60 юных исполнителей, прошедших строгий отбор. Победители фестиваля выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, такими как Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Александр Маршал, Родион Газманов и другие.Читайте также: Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro
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фонд по зову сердца фестиваль белая трость юная певица из узбекистана севнора бегзод кизи шавкатова
фонд по зову сердца фестиваль белая трость юная певица из узбекистана севнора бегзод кизи шавкатова
Школьница из Узбекистана примет участие в фестивале "Белая трость" в Москве
Юная певица выступит на Гала-концерте фестиваля на одной сцене со звездами российской эстрады.
ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Школьница из Узбекистана, 12-летняя Шавкатова Севнора Бегзод кизи выступит на Гала-концерте международного благотворительного фестиваля "Белая трость".
Финал фестиваля, организованного благотворительным фондом "По зову сердца" при поддержке Россотрудничества, пройдет в Москве 13 октября. Концерт приурочен к Международному дню белой трости – символа незрячего человека.
В отборочных турах фестиваля приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
"Фестиваль помогает незрячим или слабовидящим детям стать частью культурной и общественной жизни, формирует толерантность к людям с инвалидностью и создает условия для творческой самореализации ребят", - сообщают организаторы мероприятия.
В Гала-концерте примут участие 60 юных исполнителей, прошедших строгий отбор. Победители фестиваля выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, такими как Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Александр Маршал, Родион Газманов и другие.