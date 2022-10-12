https://uz.sputniknews.ru/20221012/shkolnitsa-iz-uzbekistana-primet-uchastie-v-festivale-belaya-trost-v-moskve-29070888.html

Школьница из Узбекистана примет участие в фестивале "Белая трость" в Москве

Школьница из Узбекистана примет участие в фестивале "Белая трость" в Москве

Юная певица выступит на Гала-концерте фестиваля на одной сцене со звездами российской эстрады.

2022-10-12T20:24+0500

2022-10-12T20:24+0500

2022-10-12T20:24+0500

культура

фестиваль

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Школьница из Узбекистана, 12-летняя Шавкатова Севнора Бегзод кизи выступит на Гала-концерте международного благотворительного фестиваля "Белая трость".Финал фестиваля, организованного благотворительным фондом "По зову сердца" при поддержке Россотрудничества, пройдет в Москве 13 октября. Концерт приурочен к Международному дню белой трости – символа незрячего человека.В отборочных турах фестиваля приняли участие более 800 детей с нарушениями зрения из Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.В Гала-концерте примут участие 60 юных исполнителей, прошедших строгий отбор. Победители фестиваля выступят на одной сцене со звездами российской эстрады, такими как Диана Гурцкая, Стас Пьеха, Александр Маршал, Родион Газманов и другие.Читайте также: Молодые журналисты из СНГ стали участниками проекта SputnikPro

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