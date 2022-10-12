https://uz.sputniknews.ru/20221012/v-trex-oblastyax-uzbekistana-sozdadut-ximicheskie-klastery-29050347.html

В трех областях Узбекистана создадут химические кластеры

В трех областях Узбекистана создадут химические кластеры

Технопарки получат льготы по налоговым и таможенным платежам, как специальные экономические зоны.

2022-10-12T10:34+0500

2022-10-12T10:34+0500

2022-10-12T10:44+0500

экономика

химическая промышленность

технопарк

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ТАШКЕНТ, 12 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев своим постановлениемутвердил Целевую программу стратегического развития химической и газохимической промышленности.Цель нововведений – наладить производство новых видов продукции путем глубокой переработки местного сырья, а также привлечь отечественные и иностранные прямые инвестиции в отрасль.Для этого в трех регионах республики откроются химико-технологические научно-производственные кластеры:Координировать их деятельность будет Проектный офис в составе АО "Узкимёсаноат".В постановлении очерчены границы территорий, входящих в состав технологических кластеров и перечень земельных участков, которые переведут из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного назначения.АО "Узкимёсаноат" совместно с Министерством инвестиций и внешней торговли должны в трехмесячный срок привлечь иностранные компании или консультантов, имеющих передовой опыт.Решения по расширению территорий, отбору и размещению инвестиционных проектов технологических кластеров, а также присвоению им статуса участника принимает Административный совет технологических кластеров.Льготы и преференцииТехнологические кластеры получают льготы по налоговым и таможенным платежам, которые предусмотрены для участников специальных экономических зон.Участники кластеров и потенциальные инвесторы будут получать следующие услуги по принципу "единое окно":Программа развития химико-технологических кластеров включает "Дорожную карту" по организации и развитию технологических кластеров, продолжению процессов трансформации в химической промышленности.Также на территории строительных площадок создадут склады временного хранения товаров с применением таможенного режима "таможенный склад".Кроме того в порядке исключения участники кластеров могут заключать прямые договоры с ведущими международными компаниями и АО "Узкимёсаноатлойиха" на оказание услуг по разработке предпроектной и проектной документации, консалтингу, инжинирингу и экспертизы. Эти расходы будет покрывать Фонд химической промышленности.Читайте также: В Намангане создадут текстильный институт и технопарк

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