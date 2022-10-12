https://uz.sputniknews.ru/20221012/v-uzbekistane-pravooxraniteli-vernuli-rossiyaninu-sumku-s-460-tys-rubley-29044485.html
В Узбекистане правоохранители вернули россиянину сумку с 460 тыс. рублей
В Узбекистане правоохранители вернули россиянину сумку с 460 тыс. рублей
Россиянин поблагодарил сотрудников МВД за оперативность в поиске пропажи.
2022-10-12T08:02+0500
2022-10-12T08:02+0500
2022-10-12T08:02+0500
происшествия
полиция
узбекистан
сумка
деньги
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ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Правоохранительные органы в Узбекистане вернули россиянину сумку, забытую в поезде, в которой вместе с личными вещами он хранил российскую и иностранную валюту на сумму более 460 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД республики.По данным пресс-службы, гражданин России, прибывший в Самарканд на высокоскоростном поезде "Ташкент - Карши", забыл в вагоне свои личные вещи и сумку, в которой он хранил российскую и иностранную валюту на общую сумму 460,22 тыс. рублей."В результате оперативно-розыскных мероприятий сумка была обнаружена, а ее содержимое было возвращено владельцу в полной сохранности", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.Россиянин поблагодарил сотрудников МВД за оперативность в поиске пропажи, добавили в пресс-службе.Читайте также:Международная полицейская ассоциация Узбекистана отметит юбилей — подробности
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в узбекистане правоохранители вернули россиянину сумку с 460 тыс рублей происшествия новости криминал деньги пропажа потерял забыл оставил полиция мвд россия турист
в узбекистане правоохранители вернули россиянину сумку с 460 тыс рублей происшествия новости криминал деньги пропажа потерял забыл оставил полиция мвд россия турист
В Узбекистане правоохранители вернули россиянину сумку с 460 тыс. рублей
Россиянин уже поблагодарил сотрудников МВД за оперативность в поиске пропажи.
ТАШКЕНТ, 12 окт — Sputnik. Правоохранительные органы в Узбекистане вернули россиянину сумку, забытую в поезде, в которой вместе с личными вещами он хранил российскую и иностранную валюту на сумму более 460 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента по обеспечению безопасности на объектах транспорта и туризма МВД республики.
По данным пресс-службы, гражданин России, прибывший в Самарканд на высокоскоростном поезде "Ташкент - Карши", забыл в вагоне свои личные вещи и сумку, в которой он хранил российскую и иностранную валюту на общую сумму 460,22 тыс. рублей.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сумка была обнаружена, а ее содержимое было возвращено владельцу в полной сохранности", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента.
Россиянин поблагодарил сотрудников МВД за оперативность в поиске пропажи, добавили в пресс-службе.