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Путин обсудил с Эрдоганом идею создания газового хаба в Турции
Путин обсудил с Эрдоганом идею создания газового хаба в Турции
Идею перенаправить газовый транзит президент России озвучил накануне на Российской энергетической неделе.
2022-10-13T18:37+0500
2022-10-13T18:37+0500
2022-10-13T18:37+0500
россия
владимир путин
турция
реджеп тайип эрдоган
газ
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ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Во время встречи в Астане президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом идею создания газового хаба в Турции, сообщает Sputnik Казахстан.Накануне, выступая на Российской энергетической неделе, Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно, его нужно обстоятельно изучить.Владимир Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом, говоря о возможности создания нового газового хаба, отметил, что с его созданием можно спокойно регулировать цены на энергоносители "без всякой политической окраски".Читайте также: Путин: мировая финансовая система позволяла "золотому миллиарду" жить за чужой счет
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свмда астана владимир путин реджеп тайип эрдоган россия турция президент идея создания газового хаба северный турецкий поток
свмда астана владимир путин реджеп тайип эрдоган россия турция президент идея создания газового хаба северный турецкий поток
Путин обсудил с Эрдоганом идею создания газового хаба в Турции
Идею перенаправить газовый транзит президент России озвучил накануне на Российской энергетической неделе.
ТАШКЕНТ, 13 окт — Sputnik. Во время встречи в Астане президент России Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом идею создания газового хаба в Турции, сообщает Sputnik Казахстан.
"Вчера на (Российской) Энергетической неделе после консультаций с вашим министром энергетики и с руководителем компании Botas договорились с "Газпромом", и я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны. Прежде всего, конечно, в европейские", - сказал Путин.
Накануне, выступая на Российской энергетической неделе, Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмёз, комментируя это предложение, заявил, что оно технически возможно, его нужно обстоятельно изучить.
Владимир Путин на встрече с Реджепом Эрдоганом, говоря о возможности создания нового газового хаба, отметил, что с его созданием можно спокойно регулировать цены на энергоносители "без всякой политической окраски".
"В ходе работы этого хаба, который мы могли бы вместе создать, конечно, это была бы площадка не только поставок, но и определения цены. Потому что это очень важный вопрос - вопрос ценообразования. Сегодня заоблачные эти цены", - отметил президент РФ.