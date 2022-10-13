Путин обсудил с Эрдоганом идею создания газового хаба в Турции

"Вчера на (Российской) Энергетической неделе после консультаций с вашим министром энергетики и с руководителем компании Botas договорились с "Газпромом", и я сказал об этом публично: если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей из других стран, могли бы рассмотреть возможность строительства еще одной газопроводной системы и создание на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны. Прежде всего, конечно, в европейские", - сказал Путин.