https://uz.sputniknews.ru/20221013/29112193.html

2023 год в СНГ будет годом русского языка

2023 год в СНГ будет годом русского языка

Проект плана мероприятий утвердили в Астане министры иностранных стран Содружества.

2022-10-13T19:37+0500

2022-10-13T19:37+0500

2022-10-13T19:37+0500

общество

русский язык

снг

заседание

астана

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ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. В 2023 году на пространстве Содружества независимых государств пройдет Год русского языка как языка межнационального общения. Проект плана мероприятий одобрили министры иностранных дел стран СНГ. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета Содружества. Проект плана мероприятий дипломаты обсудили в ходе Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств в Астане.Документ содержит более 150 пунктов - это мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера, по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ к обучению в российских вузах и для желающих обучаться русскому языку.Кроме того, участники заседания Совета МИД одобрили и решили внести на рассмотрение Совета глав правительств также проект Плана приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества на 2023–2024 годы.Члены СМИД утвердили План мероприятий на 2023–2024 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, приняли решение о создании Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов).Читайте также: Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте

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