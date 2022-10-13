https://uz.sputniknews.ru/20221013/ocherednoe-zasedanie-soveta-ministrov-inostrannyx-del-sng-proydet-v-tashkente-29084168.html

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте

Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте

Что обсудили главы внешнеполитических ведомств в ходе заседания СМИД СНГ в Астане - читайте в нашем материале.

2022-10-13T10:46+0500

2022-10-13T10:46+0500

2022-10-13T10:46+0500

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В среду в Астане под председательством Каазахстана прошло заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), где главы внешнеполитических ведомств стран-участниц обсудили ряд вопросов.В мероприятии принял участие министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и главы МИД России Сергей Лавров, Армении Арарат Мирзоян, Беларуси Владимир Макей, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Казахстана Мухтар Тлеуберди, Туркменистана Рашид Мередов, Азербайджана Джейхун Байрамов и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, а также председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.Министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств приняли программу "Культурные столицы Содружества". В соответствии с ним, статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ.Также в ходе заседания было принято решение провести очередное заседние СМИД СНГ в Ташкенте 14 апреля 2023 года.Читайте также:

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