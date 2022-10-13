https://uz.sputniknews.ru/20221013/ocherednoe-zasedanie-soveta-ministrov-inostrannyx-del-sng-proydet-v-tashkente-29084168.html
Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте
Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте
Что обсудили главы внешнеполитических ведомств в ходе заседания СМИД СНГ в Астане - читайте в нашем материале.
2022-10-13T10:46+0500
2022-10-13T10:46+0500
2022-10-13T10:46+0500
политика
министры иностранных дел
министр
министры
ташкент
смид снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0d/29083949_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_d747fef24603b5375d24177f5ca96f8e.jpg
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В среду в Астане под председательством Каазахстана прошло заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), где главы внешнеполитических ведомств стран-участниц обсудили ряд вопросов.В мероприятии принял участие министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и главы МИД России Сергей Лавров, Армении Арарат Мирзоян, Беларуси Владимир Макей, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Казахстана Мухтар Тлеуберди, Туркменистана Рашид Мередов, Азербайджана Джейхун Байрамов и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, а также председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.Министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств приняли программу "Культурные столицы Содружества". В соответствии с ним, статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ.Также в ходе заседания было принято решение провести очередное заседние СМИД СНГ в Ташкенте 14 апреля 2023 года.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0d/29083949_106:0:1174:801_1920x0_80_0_0_4e34b17bb4f186359a19386a9647651d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
очередное заседание совета министров иностранных дел снг пройдет в ташкенте что обсудили главы внешнеполитических ведомств в ходе заседания смид снг в астане спортивная столица снг план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках содружества независимых государств на 2023 год план мероприятий по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества программа культурные столицы содружества
очередное заседание совета министров иностранных дел снг пройдет в ташкенте что обсудили главы внешнеполитических ведомств в ходе заседания смид снг в астане спортивная столица снг план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках содружества независимых государств на 2023 год план мероприятий по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества программа культурные столицы содружества
Очередное заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Ташкенте
Что обсудили главы внешнеполитических ведомств в ходе заседания СМИД СНГ в Астане - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. В среду в Астане под председательством Каазахстана прошло заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ), где главы внешнеполитических ведомств стран-участниц обсудили ряд вопросов.
В мероприятии принял участие министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов и главы МИД России Сергей Лавров, Армении Арарат Мирзоян, Беларуси Владимир Макей, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Казахстана Мухтар Тлеуберди, Туркменистана Рашид Мередов, Азербайджана Джейхун Байрамов и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, а также председатель Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
Министры утвердили план многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2023 год, а также план мероприятий по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества, рассчитанный на очередной двухлетний период.
Кроме этого, главы внешнеполитических ведомств приняли программу "Культурные столицы Содружества". В соответствии с ним, статус спортивной столицы Содружества будет присваиваться ежегодно одному из городов поочередно в государствах СНГ.
Также в ходе заседания было принято решение провести очередное заседние СМИД СНГ в Ташкенте 14 апреля 2023 года.