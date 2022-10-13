https://uz.sputniknews.ru/20221013/natovskoe-zakrytoe-nebo-ukraine-ne-pomojet-29113236.html

Натовское "закрытое небо" Украине не поможет

Натовское "закрытое небо" Украине не поможет

Мифы о технологическом совершенстве и могуществе западных вооружений разбиваются о суровую реальность Украинского ТВД.

2022-10-13T21:06+0500

2022-10-13T21:06+0500

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Увеличение военной помощи США и НАТО нацистскому киевскому режиму лишь ускоряет и гарантирует его "демонтаж". Вооруженные силы России решают задачи СВО последовательно и эффективно.На экстренной встрече в Брюсселе 12 – 13 октября министры обороны стран НАТО под руководством главы Пентагона Ллойда Остина решили продолжать поддержку киевского режима "столько, сколько потребуется. Накануне генсек Йенс Столтенберг заявил о "ключевой роли" Североатлантического альянса в конфликте на Украине, и обещал усилить военную помощь ВСУ.После массированных ракетных ударов России 10 – 12 октября по объектам систем военного управления, связи и энергетики на всей территории Украины американцы и их европейские союзники обещают улучшить ПВО "незалежной". Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 12 октября в Брюсселе заявил о возможности предоставления "комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны". Обсуждались зенитные ракетные комплексы (ЗРК) средней дальности I-HAWK и Patriot армии США, IRIS-T производства Германии, норвежско-американский NASAMS и "Железный купол" Израиля, каждый из которых требует значительного времени для изучения и освоения украинскими специалистами. Генерал Милли уточнил, что защитить удастся только приоритетные объекты, а не воздушное пространство над всей Украиной.Генштаб ВСУ со своей стороны подготовил стратегию воздушной обороны критической (энергетической) инфраструктуры Украины, для реализации которой необходимо "в течение месяца" получить 40 – 50 современных комплексов ПВО. Заявка на миллиарды долларов (ранее Оман за одну батарею ЗРК NASAMS заплатил 1,28 млрд долларов), однако проект выглядит как издевательство над здравым смыслом не из-за денег.На конференции Ассоциации армии США в Вашингтоне Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования США (NORTHCOM) генерал ВВС Глен ВанХерк 11 октября отрезвляюще рассказал о способности американской ПВО-ПРО обнаруживать и отражать атаки малозаметных крылатых ракет – это не более чем "частокол". Российские высокоточные крылатые ракеты большой дальности (к примеру, авиационная Х-101 – до 5500 км) генерал назвал "постоянной непосредственной угрозой" для США. Если Пентагон технологически не способен в приоритетном порядке "закрыть небо" над Штатами, и ВанХерк рассуждает о готовности "сбивать крылатые ракеты над Вашингтоном", то у европейских союзников нет и такой системы ПВО-ПРО. Знают ли об этом в Киеве?Европейская агрегацияСША намерены поставить Украине два комплекса (батареи) NASAMSдальностью до 25 км, на высотах до 16 км, и еще шесть – позднее. Некоторое количество таких ЗРК передали ранее, однако объекты ВСУ и СБУ в Киеве 10 октября они точно не защитили. Хотя ранее рекламировалась способность NASAMS сбивать крылатые ракеты."Самая современная" система ПВО IRIS-T из Германии уже отправлена в Киев, правда, в одном экземпляре (обещали десять, но поставки растянуты на годы). Британия и Нидерланды намерены передать киевскому режиму зенитные ракеты средней дальности AMRAAM для ЗРК NASAMS, якобы. Минобороны Нидерландов уточнило, что Украина получит ракеты на 15 млн евро – не более 12 штук, ведь цена одной AIM-120 AMRAAM – около 1,2 млн евро. Декларированная в Брюсселе "решимость союзников" не впечатляет. Интеграция единичных и разнотипных ЗРК средней дальности НАТО на базе ВСУ недостижима. Прикрытие хотя бы самых важных объектов в 20 областных центрах Украины – технологически невозможно. "Кинжалы", "Искандеры", крылатые ракеты Х-101 уверенно преодолеют любую систему ПВО натовских стандартов. Сегодня украинские паблики запостили видеосвидетельство: четыре зенитные ракеты ВСУ выпустили по одному "Калибру", а сбить его не удалось – полетел дальше.Задачи совместной войсковой группировки России и БеларусиВ суточном залпе ВС России – около 100 крылатых и оперативно-тактических ракет. По данным аналитических центров США, в российских арсеналах – более 1800 подобных (конвенциальных) изделий – это примерно полгода "судных дней" без перерыва, не считая возможностей производства (ОПК). Минобороны РФ точных цифр не называет, но отмечает: в последние годы запас высокоточных крылатых ракет большой дальности (Х-101, "Калибр" и других) вырос в 37 раз. Следовательно, мы наблюдаем продолжение натовской мистификации, о которую подробно рассматривали ранее.Западные кураторы, вооружение, и курс в НАТО привели Украину к катастрофическим последствиям. И все же, события развиваются так стремительно и необратимо, что через месяц сегодняшний день может показаться киевскому режиму "белой полосой". Требуемых Киевом эшелонированной системы ПВО, а также западных танков и самолетов, ракет ATACMS дальностью до 300 км у ВСУ не будет. В США понимают, что "закрытого неба" на Украине создать не удастся. Подобные планы НАТО удалось реализовать силами превосходящей авиации лишь трижды в истории, в странах без современной системы ПВО: в Ираке – после войны в Персидском заливе 1991 года, в Боснии и Герцеговине в 1992 году, в Ливии в 2011 году. Всем ясно, что с Россией этот фокус не пройдет. Американское издание 19FortyFive проект бесполетной зоны на Украине прямо называет "тупой идеей", которая способна лишь привести к эскалации конфликта – прямому противостоянию НАТО с Россией, и приблизить мир "к ядерному Армагеддону". С американскими самолетами F-16 или немецкими танками Leopard – аналогичная история. Издание Military Watch отмечает, что всего арсенала вооруженных сил Германии не хватило бы и на 48 часов в крупной войне. Поставки вооружения Украине уже подорвали боевые возможности Бундесвера.На Украинском ТВД США преследуют, прежде всего, экономические цели: стремятся ослабить Россию и ЕС, получить от украинского конфликта весомые бонусы в виде оружейных заказов на десятки миллиардов долларов, сделать Европу гораздо более зависимой от Вашингтона энергетически, втянуть большее количество стран в антироссийский лагерь. Украина для американцев и их европейских союзников – расходный материал, полигон для испытаний. Некорректно сравнивать "незалежную" даже с пострадавшим от натовской агрессии Афганистаном, в силу государственной независимости последнего.С другой стороны, российская наступательная воздушная операция продолжается третьи сутки, шансы киевского режима на выживаемость близки к нулю. В проекте бюджета России на 2023 - 2025 годы предусмотрены средства, в полной мере отвечающие запросам Министерства обороны РФ – всего около 14 триллионов рублей. Победа России на украинском ТВД станет поражением НАТО, которое неизбежно и безальтернативно. Именно поэтому на экстренной встрече в Брюсселе 11 – 12 октября не принято ни одного действительно важного для сохранения киевского режима решения, министры обороны стран НАТО просто пошумели, и разошлись. США и НАТО зафиксировали даже в своих доктринальных документах понимание дальнейшей жизни под прицелом сразу нескольких высокотехнологичных противников.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: СВО: продолжение российского возмездия киевскому режиму

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