https://uz.sputniknews.ru/20221013/rossiyskie-voennye-evakuiruyut-jiteley-artemovska-i-soledara-29113075.html

Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

С воскресенья эвакуировали уже 16 жителей ДНР, сообщили в администрации Первомайска.

2022-10-13T20:37+0500

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специальная военная операция россии в донбассе

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ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего сектором по предоставлению административных услуг Администрации Первомайска Виктора Гарбара.Ранее Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских войск освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.Людей эвакуируют из подконтрольных российским силам районов в Первомайск Луганской Народной Республики, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР.Он уточнил, что жителей указанных населенных пунктов в целях безопасности выводили ночью."Эвакуировали в основном в ночное время, чтобы не подвергать их жизни опасности, Вооруженные силы Украины с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению", - рассказал Гарбар.Читайте также: В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*

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