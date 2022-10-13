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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221013/rossiyskie-voennye-evakuiruyut-jiteley-artemovska-i-soledara-29113075.html
Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара
Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара
С воскресенья эвакуировали уже 16 жителей ДНР, сообщили в администрации Первомайска.
2022-10-13T20:37+0500
2022-10-13T20:50+0500
специальная военная операция россии в донбассе
эвакуация
военные
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ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего сектором по предоставлению административных услуг Администрации Первомайска Виктора Гарбара.Ранее Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских войск освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.Людей эвакуируют из подконтрольных российским силам районов в Первомайск Луганской Народной Республики, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР.Он уточнил, что жителей указанных населенных пунктов в целях безопасности выводили ночью."Эвакуировали в основном в ночное время, чтобы не подвергать их жизни опасности, Вооруженные силы Украины с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению", - рассказал Гарбар.Читайте также: В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*
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сво лнр соледар артемовск эвакуация
сво лнр соледар артемовск эвакуация

Российские военные эвакуируют жителей Артемовска и Соледара

20:37 13.10.2022 (обновлено: 20:50 13.10.2022)
© © Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанкроссийские военные
российские военные - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.10.2022
© © Sputnik / РИА Новости / Перейти в фотобанк
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С воскресенья эвакуировали уже 16 жителей ДНР, сообщили в администрации Первомайска.
ТАШКЕНТ, 13 окт - Sputnik. Российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том районе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего сектором по предоставлению административных услуг Администрации Первомайска Виктора Гарбара.
Ранее Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских войск освободила Отрадовку, Веселую Долину и Зайцево.
"Эвакуировали уже с воскресенья 16 жителей ДНР. Это жители города Артемовск (украинское название Бахмут – ред.), города Соледара, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии", - рассказал Гарбар.
Людей эвакуируют из подконтрольных российским силам районов в Первомайск Луганской Народной Республики, оттуда их в течение нескольких дней переправляют в ДНР.
"Люди в этих населенных пунктах находились в таком уже тяжелом состоянии, так как ни света, ни воды у них уже не было. Продуктов питания оставались запасы небольшие… Солдаты свои отдавали пайки", - рассказал представитель Первомайской администрации.
Он уточнил, что жителей указанных населенных пунктов в целях безопасности выводили ночью.
"Эвакуировали в основном в ночное время, чтобы не подвергать их жизни опасности, Вооруженные силы Украины с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению", - рассказал Гарбар.
Читайте также: В российские СИЗО с сентября доставили более 400 боевиков "Азова"*
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