https://uz.sputniknews.ru/20221013/uzbekistan-i-vetnam-zapustyat-sovmestnyy-delovoy-sovet-29111361.html

Узбекистан и Вьетнам запустят совместный деловой совет

Узбекистан и Вьетнам запустят совместный деловой совет

Об этом на встрече в Астане договорились президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан.

2022-10-13T19:03+0500

2022-10-13T19:03+0500

2022-10-13T19:03+0500

политика

шавкат мирзиёев

узбекистан

вьетнам

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Астане встретился с вице-президентом Вьетнама Во Тхи Ань Суан.В ходе встречи они обсудили практические аспекты развития сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В частности, стороны обсудили возможность реализовать совместные проекты в области рисоводства, хлопководства, переработки мясной и молочной продукции, производства химической и текстильной продукции, выпуск автозапчастей и электроники.Шавкат Мирзиёев и Во Тхи Ань Суан договорились, что в ближайшее время эксперты двух стран нанесут взаимные визиты, Межправительственная комиссия возобновит свою работу. Кроме того, две страны запустят совместный Деловой совет.Отдельно обсудили политики межпарламентское взаимодействие и совместные образовательные и гуманитарные программы.Читайте также: Мирзиёев и Шариф обсудили проект Трансафганской железной дороги

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