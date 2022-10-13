https://uz.sputniknews.ru/20221013/v-mid-poyasnili-kto-mojet-uproschenno-poluchit-vizu-v-iran-29105834.html

В МИД пояснили, кто может упрощенно получить визу в Иран

В МИД пояснили, кто может упрощенно получить визу в Иран

Воспользоваться упрощенным визовым режимом могут три категории граждан.

2022-10-13T17:31+0500

2022-10-13T17:31+0500

2022-10-13T17:31+0500

политика

мид узбекистана

иран

узбекистан

виза

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ТАШКЕНТ, 13 окт – Sputnik. Между Узбекистаном и Ираном начало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме. Официальный представитель МИД Узбекистана пояснил, кто сможет воспользоваться льготой.Согласно соглашению, две страны ввели упрощенный визовый режим на паритетной основе для трех категорий граждан: представителей деловых и научных кругов, а также для туристических групп.При этом представители деловых кругов – это граждане Узбекистана, которые вкладывают инвестиции или занимаются бизнесом в Иране; представители научных кругов – те, кто проводит научные исследования в ИРИ. К туристическим группам относятся группы от 5 до 20 туристов, одновременно въезжающих в Иран.При упрощенном режиме выдачи визы дипломатические учреждения двух стран рассматривают документы в течение трех дней. В упрощенном порядке можно получить многократную визу на шесть месяцев для бизнесменов, визу на один месяц для ученых, и туристическую визу на 30 дней для тургрупп.В исключительных случаях, если необходимо дополнительно рассмотреть поданные документы, оформление визы могут продлить на срок, не превышающий 10 дней, сообщили в МИД.Читайте также: Узбекистан и Иран вводят упрощенный визовый режим

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